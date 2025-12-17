ビギナーズラック？ いや、これはセンスだ！各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。予選テーブルAでは、狩野英孝の巧みな駆け引きを、世界最強の美人ポーカープロ・岡本詩菜が絶賛する場面があった。

【映像】美女プロも絶賛！ 狩野の“トリックプレー”

ポーカーは主にアプリでプレーしているという狩野英孝。浅いキャリアながら、この大会で対峙するのは、ここ半年で獲得した賞金が9億円を超えるトッププロみさわや、芸能界でも指折りのポーカー好きの猛者たち。緊張がほぐれないまま迎えたこの場面、狩野はダイヤとクラブの「A6」という手で参戦した。これに対して三浦翔平はスペードの「K9」、吉村崇（平成ノブシコブシ）はハートとダイヤの「AJ」で勝負に挑んだ。

最初に開かれた3枚はスペードの「6」、ハートの「2」、クラブの「2」。ここで狩野に「6」のワンペアが成立した。主宰の小籔千豊は「狩野君、強い」と注目。三浦がチェックし、吉村が2000点をベットすると、狩野はこれに被せて5000点を投入。実況の田口尚平も「チェックレイズ！？」と驚いた。

三浦はここでフォールドし、勝負は吉村と狩野の一騎打ちへ。「どっちか飛ぶぞ！？」と周囲が騒然とする中、狩野は必死に“ポーカーフェイス”を保った。4枚目はハートの「8」。狩野がチェックし、吉村もそれに続いた。最後にめくられたのはダイヤの「5」。狩野がさらに5000点を追加すると、吉村は観念してフォールドを選択。狩野は1万8000点の大勝利を収め、周囲から拍手が起こった。

田口が「チェックレイズという技を放ちましたね。岡本さん、いかがですか？」と問いかけると、岡本は「センスありますよね。（ボードに）上のカードが多くて、あまりヒットしていないと読んだのではないでしょうか」と解説した。いつも“天然ボケ”でバラエティー番組を盛り上げる狩野が披露した、知性溢れるテクニックに視聴者からも「まさかのEIKOヒット」「チェックレイズいいぞー」「えいこーやるじゃん」などと反響が寄せられた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）