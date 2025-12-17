厚生労働省は、医薬品の年間販売額が３０００億円を超えた場合、薬価（公定価格）を最大６７％引き下げられるルールを新設する方針を固めた。

高額な新薬の登場が相次ぐなか、値下げ幅を現行の最大５０％から拡大し、医療費が大幅に膨らむのを防ぐ狙いがある。年内にまとめる２０２６年度の薬価制度改革に盛り込む。

新薬の価格は、製薬会社から提出された開発コストや使用患者数の見込みなどのデータを基に、有識者会議の議論を経て、厚労省が決めている。薬剤費の増大を抑えるため、使用者の増加により年間販売額が１５００億円を超えるなどの「ヒット薬」に対しては、価格を最大５０％下げられるルールがある。これまで、がん免疫治療薬「オプジーボ」などが値下げの対象になってきた。

新ルールでは、販売額が製薬会社の当初予測の１０倍以上に急拡大し、年間３０００億円を超えた場合、薬価を最大６７％引き下げられるようにする。

新型コロナウイルス治療薬「ゾコーバ」では、大規模な流行による販売拡大に備え、一定の条件下で最大６７％下げられる取り決めをしたことがある。今後も、販売額がより大きい薬が登場する可能性があり、厚労省は手続きを円滑に進めるため、ルール化することにした。

調査会社ＩＱＶＩＡジャパンによると、２４年の国内医薬品売上高は、がん免疫治療薬キイトルーダが１８５１億円、抗凝固薬リクシアナが１４７７億円、オプジーボが１４４５億円となっている。