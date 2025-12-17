SixTONES田中樹「今より下手したら忙しいかも」多忙だった下積み時代を回想「手応えがずっとない」

12月15日、SixTONESの公式YouTubeチャンネルにアップされた動画にて、SixTONES・田中樹が下積み時代の苦労を語った。

今回の動画では、田中が仲の良いブチギレ氏原・サカモトと食事しながらトークする様子を公開。この中で、下積み時代に話が及んだ田中は、「何とは明確には言わないけど、やっぱキツいこと多かったよ」「今より下手したら忙しいかも」と切り出した。

続けて、「今って自分たちのライブ、自分たちの仕事をやればいいんだけど、当時って先輩のバックだから“この先輩の振り付けを覚えて歌番組に出る”“今度はこっちの先輩の振り付けも覚える”“この期間はこっちの先輩のライブ”“と思いきや今度はこっちの先輩のライブのバック”みたいな」と多忙な下積み時代を回想。

さらに、「でもやっぱ自分たちのライブとかできてるわけじゃないから、それで上手くいっている手応えがずっとない」と振り返った。

また、「前ですごい一生懸命踊ってても、やっぱその人（ファン）は先輩のライブを見にきてるから。目の前の俺よりやっぱこっち（先輩）見てることのほうが多い」「それがキツいって思うんだけど」とした上で、「今思うとあれがあったから忍耐力つくし、シンプルに技術的なことも身につくし、そこでファンになってくれた人もやっぱいたのよ」と、下積みの重要性についても話していた。