「俺の知ってるプレリュードじゃない！」24年ぶり新型が“まるで別モノ”になった驚きのワケ

先週の新型プレリュード試乗記を編集しながら、担当編集の私は新型プレリュードに対する世間の声をチェックしていました。なんといっても24年ぶりの復活です。喜びや期待の声が多い中、ネットでちょこちょこ見かけたのは「リトラクタブルライトじゃないんだ」「要はハイブリッドのシビックなんでしょ」といった声。しかし今回の取材で、その疑問は氷解したのでした。このクルマの企画がスタートした時の意外すぎるコンセプトと“制約”を、プレリュードの開発責任者が明らかにします。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

氷点下5度の河口湖でゴルフをしたけれど……

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話からまいりましょう。

週末は河口湖にゴルフに行ってまいりました。

前泊して、街から少し離れた森の中にポツンと建つ「異彩中国菜館 湖宮」なるお店で極上の中華をいただきました。「こんな所にこんな店があるなんて」といったらと失礼ですが、上品で丁寧で、素晴らしくおいしかった。

翌日の河口湖は氷点下5℃。さ、寒い……こんな気温でもプレーしたいほど、ゴルフは好きじゃないんですが……。

当日は「第3回 的場＆藤谷杯コンペ＠河口湖」なる出版界のお歴々が集まる懇親コンペ。私のような小者がなぜ紛れ込んでおるのかと、参加者の皆様から思い切り「誰だアイツ？」という目で見られていました。

前半は50を切り、私としては上々の滑り出しだったのですが、後半がいけません。やることなすこと全てダメ。たくさん走って良いトレーニングになりました。

ということで本編へとまいりましょう。

24年ぶりの名跡（みょうせき）復活。ホンダ プレリュードの開発者インタビューです。

