プロゴルファーの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ミニ＆肩出しの“乃木坂ドレス”姿を披露した。

「jlpgaアワード2025 またここに帰って来れて、とても幸せでした」と、ベストプレー賞を受賞した「JLPGAアワード2025」で着たミニ＆肩出しのドレス姿の写真をアップ。

「今回も、大好きな乃木坂46さんの衣装を作ってる方にオーダーして、作って頂きました！」と、スタイリストの野沢祐大氏がデザインしたドレスであることを明かした。。

そして、「色々な衣装のパーツパーツなど私が好きな部分を切り取って作って下さり、ありがとうございました！ @yudaichinosawa また来年も帰って来れるように頑張ります」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃお似合いですよ」「めっちゃ可愛い」「めちゃくちゃ素敵なドレス！！」「アイドル衣装ですね〜」「お姫様」「こりゃまいった 可愛すぎ 脚きれい」などの声が寄せられている。

菅沼は、2018年にプロテスト合格。20年に賞金ランキング47位で初のシードを獲得し、翌22年には、メルセデス・ランキング8位と躍進。23年にNEC軽井沢72ゴルフトーナメントでプレーオフを制してツアー初優勝。4日間トーナメントの延田グループ・マスターズGCレディースで2勝目を挙げた。昨季はシード落ちを経験したが、今季は５月のパナソニックオープンで1年半ぶりのツアー優勝を果たすなどしシード復活を果たした。