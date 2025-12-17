¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Ä»¼è¤ÎÉÛÃÄ¤ËÂÐ¤·²Ú´Ý¡ÖÊ¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó¡×ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡Ö²£ÉÍ¤Î¥·¡¼¥Ä¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè58ÏÃ¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¥È¥¤Ë²øÃÌ¤òµá¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¿¡¢¥Î¡¢¥³¥È¥Ð¡¢¥Ç¥Ê¥±¥ì¥Ð¡¢¥¤¥±¥Þ¥»¥ó¡×¡£´üÂÔ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¡ÖÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡×¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¥È¥¤Î²øÃÌ¤òÌ´Ãæ¤ÇÊ¹¤¯¥Ø¥Ö¥ó¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤»¤¬¤à¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤À¤±²øÃÌ¤òÏÃ¤»¤ë´î¤Ó¤ò¥È¥¤Ï´¶¤¸¤ë¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥Ã¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²øÃÌ¤Ï¡Ö¡ØÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡Ù¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡ÖÄ»¼è¤ÎÉÛÃÄ¡×¤ËÂÐÈæ¤·¤Æ¡Ö¡ØÊ¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó¡Ù¡ÄÆð¤é¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ü¥±¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÆ¦¾ðÊó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î¥·¡¼¥Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¤ÎÌ¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¶²½Ì¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£