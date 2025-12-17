（MCU）映画『サンダーボルツ*』（2025）でセントリー／ボブ役を演じたルイス・プルマンが、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にて、『トップガン マーヴェリック』（2022）の共演者であるダニー・ラミレスと再び共演していることがわかった。

この記事には、映画『サンダーボルツ*』のネタバレが含まれています。

MCUでラミレスが演じているのは、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）のファルコン／ホアキン・トレス役。テレビ番組「The View」に出演したプルマンは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のセットでラミレスと対面したことを認めている。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について尋ねられると、「あの映画に出られたことが信じられない、本当に楽しかった」と振り返るプルマン。「最もクレイジーな経験」として、親友ラミレスとの再会を語った。

「僕は『トップガン マーヴェリック』に出て、ダニー・ラミレスと世界一の親友になったんです。僕たちは一緒に『ドゥームズデイ』に出ていて、キャストの椅子に衣裳を着たまま一緒に座って、（小声で）“これってどういうことだよ”って。」

プルマンとラミレスが『ドゥームズデイ』に出演することは正式に発表されていたが、現時点で本作のプロットは不明。『サンダーボルツ*』のラストでは、ボブを含むサンダーボルツが「ニュー・アベンジャーズ」と改称され、キャプテン・アメリカ／サム・ウィルソン率いるアベンジャーズと対立していることが示唆されていた。トレスはサムの相棒としてアベンジャーズの一員となっているはずだが、もしや本編では対立関係になるかもしれない？

ちなみに、ボブ／セントリー役について「この役を演じられて幸せです」とプルマンはいう。「僕にとっては本当に大切な存在。彼の精神性には、僕自身にとっても非常にパーソナルなものがあるんです」。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時劇場公開。

