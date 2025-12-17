THE RIVER AWARD 2025 ÅêÉ¼¼õÉÕ ¨¡ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç2025Ç¯¥Ù¥¹¥ÈºîÉÊ¤ò·è¤á¤è¤¦
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÍÎ²è¥Õ¥¡¥ó/THE RIVERÆÉ¼Ô¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ªº£Ç¯¤âÇ¯Ëö¹±Îã¡ÖTHE RIVER AWARD¡×ÅêÉ¼¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤À¡ª
¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿³¤³°±Ç²è¡ÊÍÎ²è¡Ë¥Î¥ß¥Íー¥Èºî¤«¤é¡¢¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦3ËÜ¤ËÅêÉ¼¤·¡¢º£Ç¯ºÇ¹â¤Î±Ç²è¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î³¤³°¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãーÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢THE RIVER¤ÎÆÉ¼Ô¤¬·è¤á¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£ÍÎ²è¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºîÉÊ¤ä»×¤¤½Ð¤ò°ìµó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËèÇ¯É¬¤º¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë7»þ¤Ë·ë²Ì¤¬È¯É½¡£Áá¤¯¤â9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤â¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î·ÇºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¡ª°Ê²¼¤Î¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤«¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò3ËÜÁª¤Ó¡¢¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÅêÉ¼¤¹¤ë¤À¤±¡£ºÇ½é¤ËÁª¤Ö1ËÜ¤Ë¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤ê¡¢»Ä¤ê2ËÜ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1ËÜ¤º¤Ä¤¬Æþ¤ë¡£Æ±¤¸ºîÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤âOK¤À¡£¥³¥á¥ó¥È¤â¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ì½ï¤Ëºî¤í¤¦¡ª
°Ê²¼¥Î¥ß¥Íー¥È³¤³°ºîÉÊ¡Ê¼ç¤ËÍÎ²è¥¿¥¤¥È¥ë¡£·à¾ì¸ø³«ºî¤Î¤ß¡£ Éü¹ï¡¦¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¾å±Ç¡¢¸ÂÄê¾å±Ç¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë104ËÜ¤è¤ê3ºîÉÊÊ¬¡¢ÅêÉ¼Äº¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î1ËÜ¤Ë¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2～3ËÜÌÜ¤Ë¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÊ£¿ôÉ¼Åê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü～2025Ç¯12·î5Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÆüËÜ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¤ÎÅêÉ¼¤Ë¸Â¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô²ó¤ÎÅêÉ¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ó¤»Äº¤±¤Þ¤¹¡£¤ª´ó¤»Äº¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢È¯É½µ»öÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～ 29Æü¡Ê·î¡Ë
·ë²ÌÈ¯É½Í½Äê
2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡ËÂç³¢Æü 19»þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ°ìÍ÷
¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÆüËÜ¸ø³«Æü¡Ë
¡Ú1¡Û ¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ ¡Ê2024/12/20¡Ë
¡Ú2¡Û ¥Ø¥ô¥£¡¦¥È¥ê¥Ã¥×Ⅱ¡¿²¶¤¿¤ÁËÌ²¤¥á¥¿¥ë´íµ¡°ìÈ¯¡ª ¡Ê2024/12/20¡Ë
¡Ú3¡Û ¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡¿¥íー¥Ï¥ó¤ÎÀï ¡Ê2024/12/27¡Ë
¡Ú4¡Û I Like Movies ¥¢¥¤¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥àー¥Óー¥º ¡Ê2024/12/27¡Ë
¡Ú5¡Û ¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¡ß ¥·¥ã¥É¥¦ TOKYO MISSION ¡Ê2024/12/27¡Ë
¡Ú6¡Û ¿À¤Ï½ÆÃÆ ¡Ê2024/12/27¡Ë
¡Ú7¡Û ¥Óー¥ー¥Ñー ¡Ê2025/01/03¡Ë
¡Ú8¡Û ¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý ¡Ê2025/01/17¡Ë
¡Ú9¡Û ¥ê¥¢¥ë¡¦¥Ú¥¤¥ó～¿´¤ÎÎ¹～ ¡Ê2025/01/31¡Ë
¡Ú10¡Û ¥É¥êー¥ß¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¥É Ì¾¤â¤Ê¤²ÈÂ²¤Î¤¦¤¿ ¡Ê2025/01/31¡Ë
¡Ú11¡Û ¥¶¡¦¥ëー¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢ ¡Ê2025/01/31¡Ë
¡Ú12¡Û ÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º ¡Ê2025/02/07¡Ë
¡Ú13¡Û °¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È ¡Ê2025/02/14¡Ë
¡Ú14¡Û ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É ¡Ê2025/02/14¡Ë
¡Ú15¡Û ¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó ¡Ê2025/02/14¡Ë
¡Ú16¡Û ¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー£µ ¡Ê2025/02/14¡Ë
¡Ú17¡Û ¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¡¡¥Ø¥ó¥êー8À¤ºÇ¸å¤ÎºÊ ¡Ê2025/02/14¡Ë
¡Ú18¡Û ¥Îー¡¦¥¢¥¶ー¡¦¥é¥ó¥É ¸Î¶¿¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤ ¡Ê2025/02/21¡Ë
¡Ú19¡Û ¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È ¡Ê2025/02/21¡Ë
¡Ú20¡Û ¤¢¤Î²Î¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤ë ¡Ê2025/02/21¡Ë
¡Ú21¡Û Ì¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN ¡Ê2025/02/28¡Ë
¡Ú22¡Û ANORA ¥¢¥Îー¥é ¡Ê2025/02/28¡Ë
¡Ú23¡Û ¥·¥ó¥Ñ¥·ー¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ó¥ë ¡Ê2025/02/28¡Ë
¡Ú24¡Û ¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷ ¡Ê2025/03/07¡Ë
¡Ú25¡Û ¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¦¥¹¡¡～¥ß¥Ã¥ー¤È¥ß¥Ëー～ ¡Ê2025/03/07¡Ë
¡Ú26¡Û ¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ê¥¹¥¯ ¡Ê2025/03/07¡Ë
¡Ú27¡Û ¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡¡Â¸ºß ¡Ê2025/03/07¡Ë
¡Ú28¡Û Flow ¡Ê2025/03/14¡Ë
¡Ú29¡Û ¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹ ¡Ê2025/03/14¡Ë
¡Ú30¡Û ÇòÀãÉ± ¡Ê2025/03/20¡Ë
¡Ú31¡Û ¶µ¹ÄÁªµó ¡Ê2025/03/20¡Ë
¡Ú32¡Û ¥ß¥Ã¥ー17 ¡Ê2025/03/28¡Ë
¡Ú33¡Û BETTER MAN¡¿¥Ù¥¿ー¡¦¥Þ¥ó ¡Ê2025/03/28¡Ë
¡Ú34¡Û ¥Ù¥¤¥Óー¥¬ー¥ë ¡Ê2025/03/28¡Ë
¡Ú35¡Û ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹ ¡Ê2025/03/28¡Ë
¡Ú36¡Û HERE »þ¤ò±Û¤¨¤Æ ¡Ê2025/04/04¡Ë
¡Ú37¡Û ¥¢¥ó¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó ¡Ê2025/04/04¡Ë
¡Ú38¡Û ½ª¤ï¤ê¤ÎÄ» ¡Ê2025/04/04¡Ë
¡Ú39¡Û ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ ¡Ê2025/04/11¡Ë
¡Ú40¡Û ¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING ¡Ê2025/04/11¡Ë
¡Ú41¡Û ¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£ ¡Ê2025/04/11¡Ë
¡Ú42¡Û ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ê¥¤¥È ¡Ê2025/04/11¡Ë
¡Ú43¡Û ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ¡Ê2025/04/11¡Ë
¡Ú44¡Û ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー ¡Ê2025/04/25¡Ë
¡Ú45¡Û °ÛÃ¼¼Ô¤Î²È ¡Ê2025/04/25¡Ë
¡Ú46¡Û ¤±¤â¤Î¤¬¤¤¤ë ¡Ê2025/04/25¡Ë
¡Ú47¡Û ¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä* ¡Ê2025/05/02¡Ë
¡Ú48¡Û ¥¯¥£¥¢¡¿QUEER ¡Ê2025/05/09¡Ë
¡Ú49¡Û ¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó ¾Ã¤¨¤¿²«¶â¶¿¤ÎÈëÌ© ¡Ê2025/05/09¡Ë
¡Ú50¡Û ¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹ ¡Ê2025/05/16¡Ë
¡Ú51¡Û ¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥ ¡Ê2025/05/16¡Ë
¡Ú52¡Û ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥° ¡Ê2025/05/17¡Ë
¡Ú53¡Û ¥µ¥¹¥«¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È ¡Ê2025/05/23¡Ë
¡Ú54¡Û ¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á ¡Ê2025/06/06¡Ë
¡Ú55¡Û We Live in Time¡¡¤³¤Î»þ¤òÀ¸¤¤Æ ¡Ê2025/06/06¡Ë
¡Ú56¡Û MaXXXine ¥Þ¥¥·ー¥ó ¡Ê2025/06/06¡Ë
¡Ú57¡Û ¥Æ¥ë¥Þ¤¬¤æ¤¯¡ª¡¡93ºÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸ ¡Ê2025/06/06¡Ë
¡Ú58¡Û Mr.¥Î¥Ü¥«¥¤¥ó ¡Ê2025/06/20¡Ë
¡Ú59¡Û 28Ç¯¸å... ¡Ê2025/06/20¡Ë
¡Ú60¡Û ¥á¥«゙¥í¥Û゚¥ê¥¹ ¡Ê2025/06/20¡Ë
¡Ú61¡Û ºá¿Í¤¿¤Á ¡Ê2025/06/20¡Ë
¡Ú62¡Û F1®¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó ¡Ê2025/06/27¡Ë
¡Ú63¡Û ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¦¥·¥Æ¥£ ¡Ê2025/06/27¡Ë
¡Ú64¡Û ¥Ø¥ë¥Üー¥¤¡¿¥¶¡¦¥¯¥ë¥¥Ã¥É¥Þ¥ó ¡Ê2025/07/04¡Ë
¡Ú65¡Û ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¡Ê2025/07/11¡Ë
¡Ú66¡Û ´é¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË ¡Ê2025/07/11¡Ë
¡Ú67¡Û DROP¡¿¥É¥í¥Ã¥× ¡Ê2025/07/11¡Ë
¡Ú68¡Û BAD GENIUS/¥Ð¥Ã¥É¡¦¥¸ー¥Ë¥¢¥¹ ¡Ê2025/07/11¡Ë
¡Ú69¡Û IMMACULATE À»¤Ê¤ëÂÛÆ° ¡Ê2025/07/18¡Ë
¡Ú70¡Û ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥× ¡Ê2025/07/25¡Ë
¡Ú71¡Û ¥¨¥ì¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡ÀäÌÇ¥é¥¤¥ó ¡Ê2025/07/25¡Ë
¡Ú72¡Û À±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª ¡Ê2025/08/01¡Ë
¡Ú73¡Û ¥¢¥ó¥Æ¥£¥ë¡¦¥Éー¥ó ¡Ê2025/08/01¡Ë
¡Ú74¡Û ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ ¡Ê2025/08/08¡Ë
¡Ú75¡Û ¥µ¥¿¥ó¤¬¤ª¤Þ¤¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡Ê2025/08/08¡Ë
¡Ú76¡Û ¥é¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ð¥Ã¥É ¡Ê2025/08/15¡Ë
¡Ú77¡Û ¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick ¡Ê2025/08/22¡Ë
¡Ú78¡Û ¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º ¡Ê2025/08/29¡Ë
¡Ú79¡Û °¦¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É ¡Ê2025/08/29¡Ë
¡Ú80¡Û »Ò¼¯¤Î¥¾¥ó¥Ó ¡Ê2025/08/29¡Ë
¡Ú81¡Û ¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó ¡Ê2025/09/05¡Ë
¡Ú82¡Û ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡¦¥Õ¥é¥¤¥Çー ¡Ê2025/09/05¡Ë
¡Ú83¡Û THE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー ¡Ê2025/09/19¡Ë
¡Ú84¡Û ¥Üー¥¤¡¦¥¥ë¥º¡¦¥ïー¥ë¥É¡§Çú·ý²õ³¦Î®Å¾¾¸ÎóÅÁ ¡Ê2025/09/19¡Ë
¡Ú85¡Û ¥¶¡¦¥¶¡¦¥³¥ë¥À¤Î¥Õ¥§¥Ë¥¥¢·×²è ¡Ê2025/09/19¡Ë
¡Ú86¡Û ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤ ¡Ê2025/09/26¡Ë
¡Ú87¡Û ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥° ¡Ê2025/09/26¡Ë
¡Ú88¡Û ¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥ì¥¹ ¡Ê2025/09/26¡Ë
¡Ú89¡Û ¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー ¡Ê2025/10/03¡Ë
¡Ú90¡Û ¥È¥í¥ó¡§¥¢¥ì¥¹ ¡Ê2025/10/10¡Ë
¡Ú91¡Û ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É ¡Ê2025/10/10¡Ë
¡Ú92¡Û ¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È ¡Ê2025/10/10¡Ë
¡Ú93¡Û »àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼° ¡Ê2025/10/17¡Ë
¡Ú94¡Û ¥íー¥º²È～³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÉ×ÉØ～ ¡Ê2025/10/24¡Ë
¡Ú95¡Û ¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡§¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡Ê2025/10/24¡Ë
¡Ú96¡Û Mr.¥Îー¥Ð¥Ç¥£2 ¡Ê2025/10/24¡Ë
¡Ú97¡Û ¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É ¡Ê2025/11/07¡Ë
¡Ú98¡Û ¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢ ¡Ê2025/11/07¡Ë
¡Ú99¡Û ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ ¡Ê2025/11/14¡Ë
¡Ú100¡Û SCREAM BOAT ¥¹¥¯¥êー¥à¥Üー¥È ¡Ê2025/11/14¡Ë
¡Ú101¡Û ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó £² ¡Ê2025/11/21¡Ë
¡Ú102¡Û WEAPONS/¥¦¥§¥Ý¥ó¥º ¡Ê2025/11/28¡Ë
¡Ú103¡Û ¥ºー¥È¥Ô¥¢£² ¡Ê2025/12/05¡Ë
¡Ú104¡Û »¦¤·²°¤Î¥×¥í¥Ã¥È ¡Ê2025/12/05¡Ë