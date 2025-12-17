経営学の修士号を取得していながら、アメリカの合法風俗で18年間働く女性の告白

米国内で唯一、売春宿の経営を合法化しているネバダ州。認可された施設内でのみ性的サービスが認められ、厳格な衛生管理のもとで営業している。その中でも最大規模を誇る「Chicken Ranch」で働く女性たちは、自らの仕事に誇りを持っている。学費のため、自由な生活のため、あるいは家族を支えるため--。それぞれの事情を抱えながら、この職業を選んだ女性たちの生の声を聞いた。

育った街は治安が悪かった

1981年にジャマイカの首都、キングストンで生まれたカトリーナ・レイは、12歳でアメリカ合衆国、イリノイ州シカゴに引っ越した。自らを「チョコレート島の女」と呼ぶ。

「父の仕事の関係で、アメリカに行くことになった。父は合衆国陸軍に勤務するアメリカ人で、母はジャマイカ人。2つの国籍を持っている。

両親と２人の兄、姉と私という家族構成で、ジャマイカにある米陸軍基地内で暮らしていた。私が育った頃のキングストンは治安が悪く、至る所で犯罪が発生していたわ。小学校教師だった母が、『子供を育てられる環境じゃない。可能なら移動願いを出して』って、父に頼んだらしい」

五輪３大会に出場し、計８つの金メダルを獲得したウサイン・ボルトより５歳年長のカトリーナも、陸上王国で100m、200m、走り幅跳びの才能を発揮する。

「アスリートである自分を伸ばす一方で、学問と精神的安定がいかに重要かを両親は説いた。けれど……実は幼い頃、私は歌手になりたかったの」

そこまで話すとカトリーナは照れたように微笑んだ。

「でも、中学、高校時代の私が注目されたのは、陸上選手としてだった。シカゴの大学から、授業料免除のアスリート特待生でスカウトされた。親孝行だと、そこに進学を決めた。専攻はコンピュータビジネス。後に大学院で経営を学んだ。修士号を取得した折には、人生で一番と呼べるほどの幸せを感じたわね」

おカネがなければ楽しい経験はできない

それでも歌が諦めきれず、カトリーナは音楽業界で働く。薄給だった。夢と現実の狭間に立たされていた頃、優良企業に勤務していた友人が勤め先を解雇されてしまう。友は新しい仕事を探すなか、Ranchビジネスの募集を知る。当時、大手ケーブルTV局のHBOが売春宿のドキュメンタリーをオンエア中だった。

「存在すら知らなかった。歌手として生きていくことが、いかに難しいかを知らされていた時期よ。友人がその番組を見るよう勧めてくれて、売春宿を知った。それで興味を持ったの。青天井に稼げそうだった。

ドキュメンタリーで紹介されていたRanchで働こうとしたんだけど、人員がダブついていた。仕方がないなと、Chicken Ranchに写真を送ったら、すぐに電話が掛かってきた。『来週、来られる？』って。『いいですよ』って答えた。以来ずっと、ここを職場としている」

御家族は、あなたがこの仕事に就いたことを知っているのですか？と質問すると、彼女は応じた。

「姉はね。でも両親には言っていない。知らせる必要もないと思う。私はここで収入を得ていることに誇りを持っている。合法で、安全な仕事だもの。

私ね、旅行が好きなの。色々な国の文化について学ぶことや、美味しいものを食べることに生きがいを感じる。お金がなければ、そんな経験はできないでしょう」

心と心を繋ぐ仕事でもある

カトリーナがChicken Ranchで働き始めて、早18年になる。

「基本的に、2週間働いて2週間休んで、また戻ってくる契約。自宅ではペットのミニチュア・ピンシャーと暮らしているんだけど、Ranch勤務中は毎回、ドッグ・デイケアに預ける。大きな施設で、24時間愛犬の様子がわかるカメラが備え付けられているから、いつでもチェックできるの」

彼女の佇まいや発言にはゆとりがある。ベテランだからか、あるいは十分に蓄財したからか。

「そうね。この業界は、頑張れば無限の可能性がある。具体的な金額は言いたくないけれど、とにかく、予想以上におカネを稼いだ。そうじゃなかったらここにはいないわ。私ね、自宅はイリノイ州だけど、カリブ海のセントマーチン島にも不動産を持っているの。ビーチ沿いのコンドミニアムで、ベッドルームが2つ、バスルームも2つ。加えてリフォームも手掛けている。家を購入し、手直しして売るのよ。転売目的の家は、フロリダに2軒あるわ。

また、空き時間にウェブサイトを制作している。これまた順調なのよ。友人が犬用のブティックをオープンするの。犬に関する商売は、マーケットが大きくて結構儲かる。もう15年以上ウェブサイトを作っているわ。顧客がいない時間にやっている」

なるほど、カトリーナの鷹揚とした口調には、この世界で体を張って稼いできた矜持を感じる。決して、濡れ手で粟ではない強みがあった。

「Chicken Ranchの仕事に情熱を感じている。何が好きかって、私たちは多くの男性の人生を変えてきた。ある意味、沢山の人を助けているの。女性経験が無く、交流することが怖い人も珍しくない。ここを訪れたお客さんに自信をつけさせて、異性と上手に付き合えるようにする。女の子と話すことを躊躇っていた人が、私との時間を過ごして帰っていく。ある男性は、人生が変わったとお礼のメールを送ってきた。今、その人にはガールフレンドがいて、とっても幸せそう。私たちの仕事って、セックスが全てじゃない。心と心を繋ぐのよ。

お客さんへの愛情表現が肝なの。コミュニケーションが大切だと分かっていても、どうしても苦手ってタイプもいるでしょう。私はずっと、そういう人に手を差し伸べてきた。接客が好きだし、相手の気持ちや考え方を知りたい。より良い促しができるし、お客さんたちだって、これまでにない他者へのアプローチ方法を学べるからね」

セックス産業にはチャンスがある

彼女は共に働く娼婦仲間についても触れた。

「Ranchの良さって、友なの。ここで働く女性たちとは、本当に親しい関係を築くことができる。私たちって家族のようなものよ。何でも打ち明けられる。同じ仕事をしているから、連帯感もある。お互いに支え合おうって気持ちが自然と生まれるわ」

18年のキャリアを持つカトリーナの言葉には説得力があった。

「私のクライアントはシャイで年配の人が多い。最年長は86歳。彼は私の一人目のお客さん。このChicken Ranchに勤め出して、初めて一緒にパーティーをした男性。今でも会いに来てくれる。とても楽しい人よ。

様々な男性と出会って、会話をして、人生の歩みも見て、肉体関係を結ぶ。とても学びのある仕事なの。私はおしゃべりなので、『あなたが他の女性とのセックス経験があることは知っている。けれど、私とはまだよね。ジャマイカ出身の女性と接したことってある？』なんて訊いてみる。大抵の答えは『ない』ね。『じゃあ、今日試してみる？私はジャマイカ出身なのよ』って言ったり、『ビーチは好きですか？』と質すと、ほとんどのお客さんが『好きだ』って応じる。そうやって会話を盛り上げていくのが、カトリーナ流」

しかしながら、40代半ばとなった彼女を指名する数が減っているのも事実だ。

「最初の頃は、1日に7、8人の男性を相手にしたこともある。今は平均すると、週に2〜3人くらいかな。今日みたいに、3件の予約が入る日もあるけれど。ここに長くいるから、リピーターが多いの。かろうじて人気者って感じかしら」

カトリーナは、鮮やかな赤に塗った爪に目をやりながら語った。

「いつになるか分からないけれど、引退する日がやって来る。5年後、10年後かしらね？状況によるけれど、やりたいことは数え切れないほどある。まずはビーチでのんびりして、ピニャ・コラーダを飲みたい。強い日差しを浴びながらね。そして、賃貸物件のオーナーとして、かつ不動産を売買しながら生きていくかな。私には夫も子供もいないしね。家族は、ペットのミニチュア・ピンシャーのみ。でも、まだまだRanchで働きたいな。私を愛してくれ、会いに来てくれる人がいるから。私は、お客さんたちのためにここにいるのよ。

未来には、多くの変化が起こり得る。ホームレスになった仲間もいた。コロナでRanchが閉鎖された時、何名かは車の中で生活していたわ。セックスワーカーに対して、行政や地域は支援をしないからね。セックス産業にはチャンスがある。ストリッパーやダンサーにも、美しく、知識が豊富な子が何人もいる。ポールダンスやアクロバットなども上手よ。ウェブカメラの前で脱いで、踊って、人気者になっている子もいる。売春宿に向いていないなら、他にもお金を稼ぐ術はある」

修士を取得しながらも、安定した生活を送るためにとRanchに飛び込んだカトリーナ。その姿にアメリカ社会の現実を見る思いがした。

