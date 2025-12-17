PromilleのシャンプーがLDKでA評価♡サロン級のうるサラ髪

天然由来成分にこだわるPromilleのホームケアシャンプー＆トリートメントが、雑誌『LDK the Beauty』2026年1月号でA評価を獲得しました♡ドン・キホーテ限定で発売中の本商品は、3種ケラチン¹・2種ラクトン²・3種プロテイン*³配合で、毎日のおうちケアでもサロン帰りのようなうるサラ髪を実現。香りはクラシックブーケで、使用するたび心地よい気分に。

注目成分で髪を補修！毎日サロン帰りの仕上がり

プロミルシャンプーN／プロミルトリートメントNは、3種ケラチン¹・2種ラクトン²・3種プロテイン*³を配合し、ダメージを受けた髪もしっかり補修。

毎日使うことで、毛先までなめらかで指通りのよい髪へと導きます。500ml/g各1,870円（税込）、サッシェset 10ml/g165円（税込）で、ドン・キホーテの一部店舗で購入可能です。

*1 加水分解ケラチン(羊毛/羽毛/カシミヤヤギ)(全て毛髪補修成分)

*2 γ-ドコサラクトン/メドウフォーム-δ-ラクトン(全て毛髪補修成分)

*3 加水分解シルク/加水分解エンドウタンパク、 加水分解コラーゲン (全て保湿成分)

まつ毛美容液の新常識。時間ケア発想のLoreniaが新春セール開催

香りも楽しむ♡クラシックブーケで癒しのバスタイム

洗うたびに広がるクラシックブーケの香りは、忙しい日常にほっと一息つけるひとときを演出。泡立ちもよく、頭皮から毛先までしっかり洗えるので、週末のリラックスタイムにも最適です。

20～40代のモニター評価でも好感触を獲得しており、使用後の指通りとツヤ感が特に高評価となっています。

A評価受賞記念！SNSでお試しセットをプレゼント

今回のLDK A評価受賞を記念して、Promille公式SNSでは『プロミル ホームケア シャンプー/トリートメント』40ml/g 4日間お試しセットを合計250名様にプレゼント♡

応募期間は2025年12月16日(火)～12月25日(木)23:59まで。Instagram、X、LINEの各アカウントから応募可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

毎日のケアにPromilleを



Promilleのシャンプー＆トリートメントは、髪のダメージ補修に特化した成分を贅沢に配合し、毎日のおうちケアでもサロン帰りのようなうるサラ髪を実現。

500ml/g各1,870円（税込）で手軽に始められ、クラシックブーケの香りも魅力です♡

LDKでの高評価を受け、今こそ試すチャンス。お試しセットのSNSプレゼントもぜひチェックしてください。