【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入るひらがな2文字は何でしょう？ 語彙力と直感力が試される人気の脳トレです。

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？

問題：□□とり／もの□□／□□あい

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□とり
もの□□
□□あい

答えを見る






正解：しり

正解は「しり」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

しりとり（尻取り）
ものしり（物知り）
しりあい（知り合い）

どれも「しり」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
