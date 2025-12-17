【ひらがなクイズ】語彙力をテスト！ 空欄に共通して入る2文字は何？
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？
□□とり
もの□□
□□あい
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
しりとり（尻取り）
ものしり（物知り）
しりあい（知り合い）
どれも「しり」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？
問題：□□とり／もの□□／□□あい□に入るひらがな2文字は何でしょう？
□□とり
もの□□
□□あい
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しり正解は「しり」でした。
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
しりとり（尻取り）
ものしり（物知り）
しりあい（知り合い）
どれも「しり」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)