「泣いちゃいます」中川翔子、双子の姿に亡き祖父の“おもかげを感じる”「お互い似てない二卵性だけど」
タレントの中川翔子さんは12月16日、自身のInstagramを更新。双子について思うところを明かしました。
【写真】中川翔子の双子の顔出しショット
ファンからは、「表情が見えて、ますます可愛い！ 癒されます」「双子くんの笑顔、すっごく癒されます」「かんわいいいい」「双子ちゃん今日もぱっちりお目目ですね」「弟くんのペロッ最高にラブリーです」「お世話は死ぬほど大変やと思うけど、この笑顔のためなら頑張れそうですね」「しょこたんベイビーズマジで癒し」「ペロッってめちゃ可愛いです」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】中川翔子の双子の顔出しショット
「双子くんの笑顔、すっごく癒されます」中川さんは「ニコニコ双子たち」とつづり、16枚の写真を投稿。双子の息子たちの満面の笑みや自身との親子ショットなどを披露しています。「なんだか、ふたりともお互い似てない二卵性だけど」と、顔がそっくりではないと前置きしつつ、「ニコニコしてるとおじいちゃんのおもかげを感じるから泣いちゃいます」と、亡き祖父の面影を双子の笑顔に重ね、感慨深く思っているようです。「みんなの血が流れてるんだなぁ」と、家族のつながりをしみじみ実感する気持ちも明かしました。
“双子の日”に親子ショット公開13日にも「なんと！今日は双子の日らしいですよ」と、息子たちとの親子ショットを公開していた中川さん。ファンからは、「双子くん可愛すぎる」「目がパッチリ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)