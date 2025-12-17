ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡ÖÄÌ¤¤´·¤ì¤Æ¤ë·à¾ì¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ê¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆþ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡ÙÂè16Âå²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡£Èà¤Î¥³¥é¥à¤¬½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡Ø»à³Ñ¤«¤é¤Î°ì·â¡Ù¡×¡£
Âè7²ó¤Ï¡¢ßÀÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤Î·à¾ì½ÐÈÖ¤ÎÆü¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âçºå¤Î·à¾ì¤Ç¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤ËÍ¤¬ÉáÃÊ¡¢½ÐÈÖ¤ÎÆü¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·à¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç·à¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¢¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ·à¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¤ª¤Ê¤«¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¾¡¼ê¤Ë¥Ö¥É¥¦Èª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Âçºå¤Î·à¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ë²¬»³¤È¤«Ä¹Ìî¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ·à¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Í¥¿¤Î¥Ä¥«¥ß¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡×+¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ö¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤Æ´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Öº£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¥È¥é¥Ö¤Ã¤Æ¤¿¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡ÖÊÆ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¹¾Æ£Âó¸µÂç¿Ã¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤«¡£
¤½¤·¤Æ·à¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¹çÎ®¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È·úÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ýÁ°¤ÇÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤¿¤Ð¤Ð¤¢¤¬¡Ö»ä¤òÇû¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡¡»×¤¤¤Ã¤¤êÇû¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÍê¤ê¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â·à¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ð¤Ð¤¢¤¬Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬·à¾ì¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é³Ú²°¤Ç°áÁõ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£½ÐÈÖ¤Î»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤«¤éÉñÂæÂµ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤ÎÃæ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£³Ú²°¤«¤éÉñÂæÂµ¤Ø¡¢ÉñÂæÂµ¤«¤éÉñÂæ¾å¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ø¡¢¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤«¤é¥Þ¥Ã¥È¥Ø¥ë¥¹¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ã¥È¥Ø¥ë¥¹¤«¤é³Ú²°¤Ø¡¢¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ã¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤è¤±¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ì¤¬¤è¤±¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤ÏÄÌ¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶á¤¯¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¾ì½ê¤ÏÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï±Ø¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Íê¤ß¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥Ø¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤±¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¢ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Í§Ã£¤È¹Ô¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤È¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇËÍ¤ÏÉáÃÊ¤Î·à¾ì¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£......¤¢¤ì¡©¡¡ÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥Ã¥È¥Ø¥ë¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡üßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£2013Ç¯¤è¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£´ØÀ¾¤Î·à¾ì¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸ø¼°X¡Ú@7LnFxg25Wdnv8K5¡Û
ÌÕÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤µ¤ó
»£±Æ¡¿ÇßÅÄ¹¬ÂÀ