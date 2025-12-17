福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が職務質問を受けた際に所持していた包丁に、血痕が付着していたことが県警中央署への取材でわかった。

同署は２人を襲った凶器とみて鑑定を進める。

事件は１４日午後５時頃に発生。劇場が入る商業施設に隣接する「みずほペイペイドーム福岡」の関係者駐車場のエレベーターホールで、スタッフの男性（４４）が男から顔にスプレーを吹きかけられた後に胸を刺され、重傷を負った。約１分後には約８０メートル離れた商業施設で岡山県倉敷市の女性会社員（２７）が背中を刺された。山口容疑者は２人を刺したことを認めているという。

劇場で運営や企画、警備を担当する男性は、イベントに月５、６回参加する山口容疑者の顔と名前を認識。エレベーターホール付近はアイドルが自撮りによく使う場所で、事件前日の１３日夕に山口容疑者とみられる男の姿が確認され、スタッフの間で注意を促す情報が共有されていた。１４日夕にも男が現れ、男性が声を掛けたところ、襲われたという。同署は、こうした場所で男が刃物を所持していたことから、アイドルを襲う機会をうかがっていた可能性があるとみて調べている。

同署によると、山口容疑者は１５日未明、福岡県春日市内で職務質問された際、手提げバッグ内に包丁２本（刃渡り２１・５センチと２１・３センチ）、催涙スプレー２本、殺虫剤１本を所持。うち１本の包丁に血痕が付着していた。包丁と殺虫剤は県内の店舗で、催涙スプレーはインターネットでそれぞれ今月に購入していた。

同署は１６日、山口容疑者の乗用車をドーム敷地内の駐車場で押収。山口容疑者を殺人未遂と銃刀法違反の容疑で福岡地検に送検した。