東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6632 高値0.6661 安値0.6618
0.6699 ハイブレイク
0.6680 抵抗2
0.6656 抵抗1
0.6637 ピボット
0.6613 支持1
0.6594 支持2
0.6570 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5782 高値0.5807 安値0.5758
0.5856 ハイブレイク
0.5831 抵抗2
0.5807 抵抗1
0.5782 ピボット
0.5758 支持1
0.5733 支持2
0.5709 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3754 高値1.3781 安値1.3730
1.3831 ハイブレイク
1.3806 抵抗2
1.3780 抵抗1
1.3755 ピボット
1.3729 支持1
1.3704 支持2
1.3678 ローブレイク
