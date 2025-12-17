東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6632　高値0.6661　安値0.6618

0.6699　ハイブレイク
0.6680　抵抗2
0.6656　抵抗1
0.6637　ピボット
0.6613　支持1
0.6594　支持2
0.6570　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5782　高値0.5807　安値0.5758

0.5856　ハイブレイク
0.5831　抵抗2
0.5807　抵抗1
0.5782　ピボット
0.5758　支持1
0.5733　支持2
0.5709　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3754　高値1.3781　安値1.3730

1.3831　ハイブレイク
1.3806　抵抗2
1.3780　抵抗1
1.3755　ピボット
1.3729　支持1
1.3704　支持2
1.3678　ローブレイク