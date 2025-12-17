今回は、旦那のお遊び出張話に怒りが止まらなかったエピソードを紹介します。

出張中、LINEの返信が全然なく…

「友達に1泊旅行に誘われ、旦那に『ひとりで旅行していいか』相談しました。すると『母親の外泊はまだ早い。子供が可哀想だ』と言われ、モヤモヤしつつもあきらめたんです。

そんなある日、旦那が出張に行くことに。ですがよく話を聞くと、出張というより遊びです。だって、温泉旅館に泊まって夜は宴会するだけみたいなんで……。

で、旦那の出張中にLINEでメッセージを送りましたがまったく返信がなく……。きっとみんなで盛り上がっていて、それどころじゃなかったんでしょうね。その後旦那が帰宅しましたが、『あ〜楽しかった〜』と何度も連発していて、満面の笑み。『いかに出張が楽しかったか』を延々と話していました。

お遊び出張に行くんだったら、私にもひとりで旅行させてよ、と怒りが止まりませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ 父親はいいのに母親の外泊は許されないなんて、納得できないですよね。なんとかこの女性も友達と旅行できるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。