ともに1位は他の選手…デンベレが受賞したFIFA最優秀選手賞、森保一監督&遠藤航が投票したのは!?
国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞にパリSGのフランス代表FWウスマン・デンベレが選出された。
最優秀選手は男子代表チームの監督&キャプテン、メディア、ファンの投票によって決定。デンベレはバルセロナFWラミネ・ヤマル、レアル・マドリーFWキリアン・ムバッペらを抑えての受賞となった。
FIFAは投票の内訳を公表しており、日本代表の主将MF遠藤航は1位にリバプールのチームメイトであるFWモハメド・サラー、2位にデンベレ、3位にパリSGのDFヌーノ・メンデス、森保一監督は1位にムバッペ、2位にヤマル、3位にパリSGのDFアクラフ・ハキミを選んでいたことが分かった。
また、最優秀選手賞を最多となる3度受賞しているインテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは1位にデンベレ、2位にムバッペ、3位にヤマルを選出していたようだ。
