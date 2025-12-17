デンベレ、バロンドールに続いてFIFA男子最優秀選手賞を受賞!! パリSGの4冠達成の立役者、公式戦53試合35得点16アシストを記録
国際サッカー連盟(FIFA)は16日、ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズを開催し、2025年ザ・ベストFIFA男子最優秀選手賞にパリSGのフランス代表FWウスマン・デンベレが選出された。
評価の対象は2024年8月11日から2025年8月2日までのパフォーマンス。男子代表チームの監督&キャプテン、メディア、ファンの投票により、最優秀選手が決定する。
同期間にデンベレは公式戦53試合35得点16アシストと破格の数字を残した。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)では8得点6アシストを記録し、パリSGの欧州初制覇に大きく貢献。国内3冠も含めた4冠達成の立役者となり、個人でもリーグアンの得点王とMVP、欧州CLのMVP、そして25年のバロンドールを受賞していた。
また、FIFA最優秀女子選手はバルセロナ・フェメニに所属するスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが3年連続で受賞している。
