「オレンジじゃない」「え、ええ?」「まさかの」…新潟が“未だかつてない特別”な来季のユニフォームを発表
アルビレックス新潟は16日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において着用するトップチームの公式戦ユニフォームのデザインを発表した。
クラブが「シーズン移行という歴史的転換点に、アルビレックス新潟はあえて伝統のクラブカラーとは異なる、未だかつてない特別なユニフォームを纏います」と説明したように、クラブカラーの『オレンジ』『ブルー』ではなく新潟県の木「雪椿」を象徴する『深紅』がメインカラーに採用された。
「厳しい冬の寒風や雪に耐え、鮮やかな花をつけるその姿に、激動の時代を力強く駆け抜け、ピッチで咲き誇るというクラブの決意を込めました。胸には、椿の花に静かに降り積もる美しい雪を表現した純白のエンブレムが輝きます。特別なシーズンだからこそ実現した、新潟の誇りを宿す一着です」
なお、フィールドプレーヤー2ndおよびGKユニフォームは、2025シーズンのモデルを継続して着用。また、26年8月に開幕する26-27シーズンは、フィールドプレーヤー1st・2nd・GKすべてのデザインが一新される予定だという。
“特別なユニフォーム”の発表にファンはSNS上で「今までにないユニ」「え、ええ?」「まさかの」「過去一かっこいい」「オレンジじゃない」「急に赤になってビックリ」「斬新」「大胆なモデルチェンジ」などと反応している。
