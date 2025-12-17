¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡ÙFW GUNDAM CONVERGE:CORE¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-II¡×¤¬¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖFW GUNDAM CONVERGE CORE ¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-II¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(4,950±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖFW GUNDAM CONVERGE CORE ¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-II¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(4,950±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¦¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡¢2018Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFW GUNDAM CONVERGE EX22 ¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡×¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖFW GUNDAM CONVERGE:CORE ¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-II ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¤«¤é¡Ö¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-¶ÍÑÍÀþ¥µ¥¤¥³¥ß¥å¼°¥Ó¡¼¥à¡¦¥½¡¼¥É¡×¤È¡ÖÏÓÉôÀÚ¤êÎ¥¤·»þ¤ÎÂæºÂ¡×¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡ÖCORE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¾¦ÉÊ²½·èÄê¡£
¿·¤¿¤Ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤ò³Æ10¥«½ê°Ê¾åÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÌ¿§¤òÊÑ¹¹¤·¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¤Î³Æ¼ï¥®¥ß¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
