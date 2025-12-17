主演・松嶋菜々子『おコメの女』、アン ミカが正子（松嶋）率いる《ザッコク》最初の敵に！ 第1話ゲスト情報解禁
松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第1話ゲストとして、アン ミカ、田中幸太朗、櫻井淳子、ひょうろく、風間トオルの出演が発表された。アン ミカは正子（松嶋）率いる《ザッコク》の最初にして“最凶”の敵を演じる。
【写真】『おコメの女』寺尾聰が主演・松嶋菜々子の父親役に
本作は、松嶋演じる“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）が悪徳脱税者を成敗していく、社会派痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課―。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後のとりで》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設した。
アン ミカが演じるのは、正子率いる《ザッコク》の最初にして“最凶”の敵・紅林葉子。高齢者相手にセミナーを開催するほか、書籍を出版、テレビ番組にも出演し、“正しい老後資金の使い方”を説く年金アドバイザーだ。そのサバサバした語り口と美貌で“年金ビーナス”と呼ばれ、高齢者から熱狂的な支持を得ている葉子だが、その実態は極悪。代表を務める「紅スマイル」という会社は、高齢者から財産を搾り取るためセミナーで富裕層のターゲットを選定、社交パーティーを開催していて…。
一方、そんな葉子の右腕ともいえるのが証券アドバイザー・生島輝一。どうやら葉子が回収した多額のタマリ（脱税の証拠となる現預金、不動産、有価証券などの資産）を管理しているよう。葉子とともに非人道な悪巧みに加担する生島を演じるのは田中幸太朗。優しい見た目とは裏腹に、高齢者をだます悪党を演じる。
2人に正しく税金を払わせるため調査に乗り出す《ザッコク》だが、財務省に知り合いのいる葉子や金の管理法を熟知している生島の悪知恵にほんろうされることになり…。
《ザッコク》創設前、《コメ》の課長補佐・正子が調査に乗り込む会社の社長・双葉を演じるのは風間トオル。仕入れ先と結託して利益を圧縮、過少申告を繰り返している双葉だが、絶対にバレないと余裕しゃくしゃく。しかし、いざ調査が始まると《コメ》の調査能力の前になすすべもなく…。
また、そんな双葉の妻・加奈を演じるのは櫻井淳子。ぜいたくざんまいな生活を壊されたと正子を逆恨みする加奈を“激しく”演じる。
そして、《ザッコク》が挑む最初の事案でキーマンを演じるのはひょうろく。年金ビーナス・葉子が開催する社交パーティーのルーレットのディーラーとして登場する。はたして、彼は敵なのか味方なのか…。
木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて2026年1月8日より毎週木曜21時放送（初回6分拡大SP）。
