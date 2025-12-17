元NBAスターのシャキール・オニール（53）が美容手術に臨む。今回予定されているのは「リップ縮小手術」。これまで右足親指の骨棘除去や股関節置換など、大柄な体ゆえの手術を経験してきたが、今度は「ボリューミーな唇」を小さくしたいという。



【写真】スターのオーラが漂う現役時代のダンクシュート

米テレビ番組『エンターテイメント・トゥナイト』でシャックはこう話した。「次にやるのはリップ縮小だ。だってこの唇、とてもボリューミーだからね。ちょっと小さくしたいんだよ」



さらにシャックは、若さを保つために「血液スピニング治療」を受けていることも明かした。番組ホストのニシェル・ターナー（50）がその効果を尋ねると、シャックは冗談めかして「俺の美容の秘密をバラすなよ！」と返した。そして続けて「簡単に言うと、もう若返るわけじゃない。でも俺は若く、美しく、ホットでいたいんだ」と語った。



2002年にはロサンゼルス・レイカーズ在籍中に右足親指の手術を受け、2023年3月には慢性的な痛みを解消するため大規模な股関節置換を行った。その際、病院の写真をインスタグラムに投稿し、ファンの間で心配と混乱を呼んだこともある。



また2022年12月には、23ストーン（約146キロ）を超えていた体重を新しい食事と運動プランで約3ストーン（約19キロ）減らしたことを公表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）