ハリウッド俳優のアンジェリーナ・ジョリーが、今週発刊された『タイム』フランス版の創刊号で、乳房切除手術の手術痕を公開した。

15日（現地時間）、AFP通信によると、アンジェリーナ・ジョリーは『タイム』フランス版創刊号のインタビューで、「私は、この傷痕を、私が愛する多くの女性たちと共有している」と述べ、「ほかの女性たちが自分の傷痕を共有する姿を見るたびに、いつも心を打たれる」と語った。

さらに、「検診や治療へのアクセスは、経済状況や居住地によって左右されるべきではない」と訴えた。

写真は、著名な写真家ナタニエル・ゴールドバーグが撮影し、創刊号の巻頭を飾った。

アンジェリーナ・ジョリーは、遺伝的ながん発症リスクを理由に、2013年に両側乳房の予防的切除手術を受け、2015年には両側卵巣の摘出手術を受けている。

2013年当時、乳房切除手術の事実を公表した理由については、「女性たちに乳がん検診を促すためだった」と語っている。

彼女は2026年2月18日にフランスで公開予定の、フランス人監督アリス・ウィノクールの映画『クチュール』で主演を務める。同作には、がんに関する本人の経験が反映されている。