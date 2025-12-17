広島の島内颯太郎投手（２９）が１６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８８００万円から４２００万増の年俸１億３０００万円でサインした。自身初の大台突破。新選手会長となった右腕は守護神を務めることにも意欲を示した。（金額は推定）

球団との交渉時間は１時間を超えた。「個人的な話はほとんどしていない」。大半の時間を選手から出た要望を球団に伝えることに割いた。新選手会長として重要な仕事をこなし、「改めて大変さとやりがいを感じました」と一息ついた。

７年目の今季はチーム最多の６０試合に登板して４勝２敗１セーブ２９ホールド、防御率１・４０の好成績を残した。通算ホールド数は１００を超え、球団最多ホールド記録（１１６）を超える１１８まで伸ばした。「昨年は調子の波が大きいシーズンで、波を小さくすることをテーマにやってきたので、及第点かな」と振り返った。

今季は主に勝ちパターンを務めてきたが、セーブ数は１。「自分で決められることではない」とした上で「よりいいポジションで投げたいという思いはある。選んでもらえるように頑張りたい」と守護神を務めることにも意欲的だ。

選手会長として「もっとみんなが意見しやすいような雰囲気が大事」と語り、選手間ミーティングも増やす方針。チーム全体にも目を配りながらしゃかりきに奔走する。