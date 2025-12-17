大阪市の三つの「就労継続支援Ａ型事業所」が障害者就労支援の加算金を過大に受給したとされる疑惑を受け、厚生労働省が来年度、加算金の算定の根拠となる「就労定着者」の人数に上限を設ける方向で調整していることがわかった。

同省が１６日、障害福祉サービスの報酬改定を議論する検討会で明らかにした。

Ａ型事業所は、利用者が企業へ就職する「一般就労」を支援。就労が半年以上続いた人は就労定着者とされ、事業所は前年度の就労定着者数などに応じた加算金を市町村から受給する。

大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」関連の３事業所は、利用者に半年間の就労を繰り返させ、２０２４、２５年度にそれぞれ年２００人前後の就労定着者を市に申請した。２０億円以上の加算金を過大に受け取った疑いがあるとして、市が監査を続けている。

厚労省は３事業所に関する読売新聞などの報道を受け、課題を議論。３事業所の手法が制度の趣旨と異なっていたとして、年間の就労定着者数に上限を設ける方向で検討している。原則、事業所の利用者の定員数までを上限とする方針。大阪市によると、３事業所の定員は各２０人。

大阪市は今月、就労定着者数に上限がないことを問題視し、厚労省に改善を要望していた。