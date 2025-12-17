距離は「約2万km」

中国東方航空が2025年12月4日より、上海浦東〜オークランド（ニュージーランド）〜ブエノスアイレス（アルゼンチン）線を開設しました。同社はこの路線を「世界最長の直行便」と称しています。どのようなフライトなのでしょうか。

【画像】すごい…これが「世界最長の直行便」驚愕の飛行記録です

上海浦東とブエノスアイレスは約2万kmの距離があり、上海発MU745便の所要時間は25時間55分、ブエノスアイレス発MU746便の所要時間は29時間とのこと。オークランドでは2時間ほど駐機しますが、これは給油のためで、乗客は機体から降りることはできないとしています。給油のための着陸があっても便名は2地点間で同じであるため、扱いは直行便となるといいます。

この初便にはボーイング777-300ER「B-7882」が使用され、航空機追跡サイト「フライトレーダー24」によると、MU745便の上海→オークランドの飛行時間は10時間53分、オークランド→ブエノスアイレスの飛行時間は11時間22分だったとのこと。その折り返し便のMU746便については、ブエノスアイレス→オークランドの飛行時間は13時間42分、オークランド→上海の飛行時間は11時間36分と記録されています。