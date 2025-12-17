ROIROM、キリッとタキシード姿でオーラ全開！スターの顔＆個性あふれる素顔にフォーカス

ついにプレデビューを果たしたROIROM（浜川路己・本多大夢）の2人が、華麗に『VOCE』に凱旋。ホリデームード溢れる装いで、12月22日発売の2026年2月号増刊カバーを飾っている。

華のあるスター性と高いパフォーマンス力で注目を集め、今年着実に活躍の場を広げてきたROIROM。2月号では、ついにプレデビューを果たした2人が見せる「スターとしての顔」そして「個性あふれる素顔」にフォーカス。歌やダンス、ライブについてはもちろん、プライベートの最新トピックまでON＆OFFのROIROMをたっぷりのQ＆Aでお届けする。ますます目が離せない存在となった2人への“もっと知りたい！”を濃厚に閉じ込めたインタビューは必見だ。

今回の表紙撮影では、ホリデーシーズンらしくタキシードルックに身を包んだ2人。その華やかさにスタッフから拍手が起こり絶賛の声が飛び交うと、浜川は、「えーっそんなふうにたくさん褒めていただいたら、信じちゃいますよ！」と照れながらもキュートなROIスマイルを炸裂。2人の抜群のスタイルとオーラが漂うカットが完成した。

また、2人はフレンチシックなカジュアルスタイルも披露。おしゃれ力の高さに定評のある本多も、「この感じ、いいですね。新鮮です！」と太鼓判を押してくれた装いで、着こなし力の高さを見せている。このルックではダンスを思わせるポージングにもチャレンジ。それぞれの個性を感じる、美しい動きの数々がカメラの前で繰り出されるたびに、そのセンスに驚かされる撮影となった。

やわらかな笑顔、ちょっとクールな表情……とシーンごとにオーダーが変わるも、2人りの空気感がいつもパーフェクトにマッチしていたため、カメラマンが、「どうしてそこまで息ぴったりなの？」と尋ねるひと幕も。すると顔を見合わせながら、浜川は、「実はすごーく小さい声で、シーンごとに“ここはクール系だね”とか確認しているんです」と明かし、本多も、「うんうん、“そっち系だよね”って共有しながら挑んでいます」とコメント。ROIROMらしさあふれるその秘密に、2人の真摯な仕事ぶりが詰まっていた。

そして『VOCE』2月号増刊には高いビジュ力があふれるプレミアムなフォトカード付録も。スマホに挟んだり、飾ったり、ROIROMの2人といつでも一緒に、自分らしく楽しめるフォトカードにも注目だ。