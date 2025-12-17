プロはこれ使ってます！パーソナルカラー別！人気アイブロウアイテム
似合うカラーを眉に使うと垢抜ける！
今ではほとんどの方が知っている自分のパーソナルカラー。
顔の額縁と言われる眉メイクにも、パーソナルカラーを取り入れることで、より自分に合った眉メイクをすることができます。
今回は、筆者がサロンで実際にそのパーソナルカラーの方に使うと喜ばれることが多い、人気アイテムをご紹介します。
イエベ春（スプリング）さんに人気のアイテム
明るい色やツヤ感が得意なイエベ春さんによく使うカラーはこちらです。
おすすめカラー
・コーラル
・ニュートラルブラウン
人気アイテム
セルヴォーク インディケイトアイブロウパウダー 07ラセットブラウン
コーラルでふんわり色づくアイブロウパウダーが人気です。
こちらのアイテムはラメが入っているので、パッと華やかさをプラスしてくれるのも人気のポイント♡
イエベ秋（オータム）に人気のアイテム
落ち着いた色味が得意なイエベ秋さんによく使うカラーはこちらです。
おすすめカラー
・オレンジブラウン
・カーキ
人気アイテム
デジャヴュ アイブロウカラー ウォームブラウン
こっくりカラーのウォームブラウンは、イエベ秋の方に大人気。
デジャヴュの眉マスカラは細いブラシで塗りやすいところも、おすすめポイントです♡
ブルベ夏（サマー）に人気のアイテム
明るいソフトな色やくすみカラーが得意なブルベ夏さんによく使うカラーはこちらです。
おすすめカラー
・ピンクブラウン
・グレー
人気アイテム
エテュセ スキニーブロウライナー 02アッシュピンク
くすみのあるニュアンスメイクがお似合いになる人が多い印象のブルベ夏の眉メイクには、繊細な線が描けるアイブロウリキッドが大人気です。
アッシュピンクは透明感を際立たせてくれるのも人気のポイントです♡
ブルベ冬（ウィンター）に人気のアイテム
はっきりした色やコントラストの強さが得意なブルベ冬さんによく使うカラーはこちらです。
おすすめカラー
・ブラック
・パープルブラウン
人気アイテム
セルヴォーク インディケイトアイブロウパウダー 03パープルブラウン
深みのあるパープルは、コントラストも出しやすく洗練された印象を作りたいブルベ冬さんに人気です。
カラーの強さをいかして、眉メイクもキリッとさせるのが筆者的にはお気に入りです。
いかがでしたか？
ちなみに筆者はイエベ春なので、眉はいつも明るめにしています。今回ご紹介したセルヴォークのラセットブラウンももちろん大好きで、中間色と薄い色をメインに使うのが好きです！
ぜひ参考にしてみてくださいね♡