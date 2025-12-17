「こんなのもらったら笑い転げる」「もはや買うしかなかった…」100均グッズ

お年玉シーズンに備えるなら、ダイソーで話題沸騰中のユニークなポチ袋をチェック！お札の人物が様々な姿に変身する遊び心満点なデザインで、贈る側ももらう側もワクワクすること請け合い！持ち運びやすく、折れ目も少ないので実用性もバッチリです！

商品情報

商品名：ぽち袋（二つ折り、なりきりぽち袋、ファラオ）／（二つ折り、なりきりぽち袋、サングラス）

価格：各￥110（税込）

容量：各2枚入り

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480901275／4550480901244

買わざるを得なかったダイソーの「なりきりぽち袋」

ダイソーでは早くもお正月シーズンに向けた商品が続々と登場していますが、中でも一際目を引くのが、ユニークなデザインのぽち袋です。

特に「なりきりぽち袋」は、単にお金を渡すだけではない、遊び心あふれる仕掛けが話題となっています。親戚の子どもたちや友人へのお金を渡す際に使えば、きっと笑顔を誘えるはず！

二つ折りで持ち帰りやすい！偉人がファラオに変身する大発明

数あるユニークなデザインの中でも、特にインパクトが絶大なのが、まるで顔ハメ看板のように穴が開いたこのぽち袋です。

ぽち袋の中にお札を二つ折りにして入れると、不思議な仕掛けが！その穴がお札に印刷された人物の顔にぴったりと合い、なんとあの偉人がエジプトのファラオに変身するという、クスッと笑えるデザインになっています。

「ないしょだよ〜ん」がたまらない！モザイク・サングラスで秘密を守る透け感デザイン

もう一つ紹介したいのが、透け感がある封筒タイプのぽち袋です。

中には「ないしょだよ〜ん」と書かれた紙がセットされており、これが秘密めいた雰囲気を演出。

お札を入れた後、付属のシールを貼ることで、紙に印刷された人物の顔にモザイクやサングラスをかけられるという遊び心満載のデザインになっています。

見慣れたお札の人物が、なんだか怪しげな雰囲気になりました。

どちらのぽち袋も、お札を二つ折りで入れられるため、サイズがコンパクトで持ち帰りやすいという利点があります。

また、一般的な四つ折りよりも折り目が少なく、お札を後で使う際に折り目が目立ちにくいのも魅力的！

ダイソーのユニークなぽち袋なら、単なるお年玉が最高に楽しいコミュニケーションに変わります。渡す側ももらう側も笑顔になれる、遊び心と実用性を兼ね備えたアイテムで、このお正月はぜひみんなをびっくりさせちゃいましょう！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。