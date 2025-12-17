200円って本気？某ブランドでは1000円越えレベル！知ってる人は得する商品
商品情報
商品名：ストラップシート付シュシュハンドルストラップ
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480553429
ダイソーで見つけた！某お洋服ブランドにそっくり「高見え」リストストラップ
ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけたのは、「ストラップシート付シュシュハンドルストラップ」です。
髪を束ねるシュシュのようなデザインで、アクセサリー感覚で手首に装着できるお洒落さが魅力。
黒のサテン調デザインは上品で光沢感があり、服飾ブランドのローリーズファームで1,320円（税込）で売られている商品にそっくり！
きれいめ＆オフィスにも馴染む サテン調の落ち着いた黒は、ジャケットなどのきれいめな恰好やオフィススタイルにもすんなり馴染みます。
カジュアルすぎるストラップは避けたいという大人女性にぴったりです。
細かく見ると、やや縫製に甘い部分があり、糸の飛び出しが気になる箇所もあります。
シュシュと金具をつなぐ部分がリボンになっているため、強い負荷には注意が必要です。
しかし、「この価格で、似た雰囲気を楽しめるなら十分！」と割り切れる方にとっては、ダイソーのシュシュハンドルストラップは間違いなく得するアイテムです。
ストラップシート付ですぐ使える！価格差の理由と「それでも買い」な実用性
ダイソーのシュシュハンドルストラップは、ストラップシートが付属しているため、手持ちのスマホケースにすぐ取り付けて使用できます。
ゴムで伸縮する構造なので、手首への装着もスムーズで、短めの設計でプラプラしにくいなど、実用性は満点です。
華奢見えを叶える程よいボリューム シュシュの程よいボリューム感が手首周りにアクセントを生み出し、対比効果で手首が華奢に見えるという嬉しい効果も期待できます！
ダイソーの「ストラップシート付シュシュハンドルストラップ」は、その価格からは想像できないほど上品で実用的なスマホグッズです。コーデのワンポイントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。