他にも便利な機能が満載！可愛いだけじゃない優秀100均キッチングッズ
商品情報
商品名：縁がまっすぐなくらげレードル
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480772745
可愛いだけじゃなかった♡ダイソーの『縁がまっすぐなくらげレードル』
ダイソーのキッチングッズ売場にはさまざまな商品が並んでいるので、見ているだけでも楽しいですよね。先日も、ちょっとユニークな商品を見つけたので購入してみました！
それが、こちらの『縁がまっすぐなくらげレードル』という商品。価格は220円（税込）です。
くらげをモチーフにしたゆる可愛いデザインから目を離せなくなり、思わずカゴにINしてしまったこちらの商品♡
調理に便利なおたまなんです。
おたまの縁がまっすぐなので、鍋やフライパンの底までしっかり沿わせることができ、すくい取りやすいのが特徴です。
角を使うことで鍋やフライパンの側面にぴたっと密着させることができ、こぼさず盛り付けやすいのもポイントです。
また、ナイロン製なので調理器具のコーティングを傷めにくい点も高評価！
他にも嬉しい機能が満載！便利に使えて調理が捗る◎
商品タグの説明には特徴があまり細かく書かれていないので、正式な使い方かどうかわからないまま購入したのですが、実は多機能なアイテムでした！
ここからは商品タグに書かれていなかった、嬉しい機能をご紹介します。
まず、おたまの先端をよく見ると丸いラインが入っていますが、こちらは目盛り線となっていて、目安程度ではありますが簡単な計量に使えます！
調理中にササッと目安量を計量したい時に便利。ちなみに、一番内側の線が大体大さじ1程度でした。
ただのデザインなのかなと思っていたくらげの目と口の部分は、汁気を軽く切りたいときに大活躍！
バランスよく盛り付けたいとき、鍋の具材を取り分ける際に役立ちます。
さらに、支えも付いているので安定して置けます。
おたまの一部は台に付いてしまうので気になる方はお皿の上に置いたほうが良さそうですが、コロコロ転がらないのは快適です。
柄はやや太めで握りやすいです。
中心部分がやや窪んだ作りになっているので、手にフィットしやすく握り込みやすいですよ。
今回はダイソーの『縁がまっすぐなくらげレードル』をご紹介しました。
可愛いだけでなく、多機能でとても便利なアイテムでした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。