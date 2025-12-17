あとちょっと…を快適に！ありそうでなかったある機能付き100均スプーン

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。一見よくあるスプーンに見えますが、先端を見てみると、なんとギザギザ加工が！食材をカットして取り分けられるアイテムとのことで、セリアさんのアイデアを感じられる商品だったんです。実際に使ってみたので、この機会に要チェック♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：カットして取り分けられるスプーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：24cm×7.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196328484

食材をカットして取り分けられる！？セリアの気になるスプーンをチェック

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。その名も『カットして取り分けられるスプーン』。お値段は￥110（税込）です。

サイズは約24cm×7.2cm。材質は本体がステンレススチール、ハンドルがポリプロピレンです。耐熱温度は約120度となっています。

スプーンの先端部分を見てみると、ギザギザとした加工が施されています。これがミソで、食材を好きな大きさにカットして取り分けられるというアイデアグッズなんです！早速使っていきましょう♪

最後のちょこっとが切れない…という時に！セリアの『カットして取り分けられるスプーン』

まずは普通にスプーンとして使用しました。ヘラのように薄くて大きい形状なので、食材の下にスプーンを滑り込ませやすいのがGOODです。

肝心のギザギザ部分の切れ味は…残念ながらそこまで効果を感じられませんでした。食材をスプーンで押し切る時とそこまで変わらない使い心地でしたが、最後のちょこっとが切れない…という時に有効的。筆者はハンバーグに使ってみましたが、フォークなどでハンバーグを押さえながら小刻みにスプーンを動かすとカットしやすかったです。

今回はセリアの『カットして取り分けられるスプーン』をご紹介しました。

￥110（税込）とプチプラなのに、快適さをどこまでも追求してくれるセリア。こちらのスプーンは切れ味こそ微妙でしたが、便利な物を作りたいという、その心意気が素敵ですよね。他にもアイデアが溢れるキッチングッズが数多く並んでいるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。