紙を減らすためのデータ化 3つの方法

本書では、紙に書かれた「情報」だけが必要なものについては、スマホ保存（スマホを使ったデータ化）をすすめています。これによって、家にあふれる紙の9割を減らすことができます。

スマホ保存といっても、難しいことはありません。主にすることは、次の3つだけです。

1つ目は、紙の写真をスマホで撮り、書かれている情報を、クラウド（本書P44参照）などに保存すること。

2つ目は、ペンで紙にメモする代わりに、スマホに入力してメモすること。

スマホへの入力の方法は、画面上のキーボードでの入力だけでなく、音声入力や指を使った手書き入力などの方法もあるので、紙に書くより簡単です。

そして3つ目は、スマホでネットやアプリを活用すること。

新聞や雑誌をスマホで読んだり、ネットにある情報を紙に印刷せず、そのままスマホに保存したりすることで、紙を家の中に置いておく必要がほとんどなくなります。

これで家の中の紙の9割はなくなります。大事な情報を失うこともなく、検索すればいつでも出てくるようになります。

つまり、この3つだけできればいい！

1

紙の写真を撮ってデータ化

紙に書かれた情報をスマホのカメラで撮影し、デジタルデータとして保存。情報の整理や検索が簡単にできます。（→本書P130〜141）

2

紙の代わりにスマホにメモ

手書きで紙にメモをとる代わりに、スマホのメモアプリを使ってメモ。検索しやすく、なくす心配もありません。（→本書P142〜145）

3

スマホでネットやアプリを最大活用

ネット情報や電子書籍など、電子的な情報を活用。様々な機能のアプリも使えば、紙の出番を大幅に減らせます。（→本書P146〜153）

