来年から年金受給で、公的年金が月20万円プラス企業年金が月10万円となります。私の年収は360万円なのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金収入があるときの年収についてです。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
Q：公的年金が月20万円プラス企業年金が月10万円となります。私の年収は360万円なのでしょうか？「来年から年金を受給する予定ですが、公的年金が月20万円プラス企業年金が月10万円となります。私の年収は360万円なのでしょうか？」（ピエロ竹さん）
A：他に収入がなければ、年金のみで年収は360万円だと思われます相談者「ピエロ竹」さんは、公的年金が月20万円、企業年金が月10万円とのことですので、他に収入がなければ月収は30万円、年収としては合計で360万円となります。
