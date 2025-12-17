老後に住みたい「京都府の自治体」ランキング！ 2位「宇治市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
将来への備えが重視される現在、セカンドライフをどこで心穏やかに送るかという計画は重要なテーマです。残りの人生をより豊かにしてくれる、魅力的な自治体を探っていきましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「京都府の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史と自然が調和した穏やかな街並みに惹かれました。宇治川や平等院など、四季折々の風景を楽しみながら、静かに暮らせる環境が魅力です。京都市内へのアクセスも良く、医療や生活インフラも整っているため、老後も安心して過ごせると感じました。宇治茶の香りに包まれた日々を想像すると、心がほっとします」（40代女性／滋賀県）、「歴史や文化が身近で、落ち着いた雰囲気の街。日常生活に必要な施設も揃っており、自然や観光も楽しみながら穏やかに暮らせる」（30代女性／秋田県）、「落ち着いた雰囲気で魅力的なだから」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「古き良き街並みの中で、暮らしたいから」（30代女性／愛知県）、「歴史・文化・緑・自然など『京都らしさ』が身近で、趣味・散歩・文化活動を楽しみたい人にはとても良い選択肢」（50代男性／神奈川県）、「世界遺産や歴史的な景観に囲まれながら、医療・交通インフラも充実していて、文化活動も盛んで、心豊かな老後を送れそうだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。
その中から、老後に住みたい「京都府の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宇治市／40票宇治市は京都府南部に位置し、世界遺産の平等院や宇治上神社など、数多くの歴史的・文化的遺産を持つ都市です。特に、全国的にも有名な「宇治茶」の産地として知られ、茶畑や茶問屋が立ち並ぶ風景は風情があります。市内を流れる宇治川は季節ごとに美しい景観を見せ、豊かな自然環境も魅力。京都市内へのアクセスも比較的良く、落ち着いた生活を送りたい人にとって魅力的な環境です。
回答者からは「歴史と自然が調和した穏やかな街並みに惹かれました。宇治川や平等院など、四季折々の風景を楽しみながら、静かに暮らせる環境が魅力です。京都市内へのアクセスも良く、医療や生活インフラも整っているため、老後も安心して過ごせると感じました。宇治茶の香りに包まれた日々を想像すると、心がほっとします」（40代女性／滋賀県）、「歴史や文化が身近で、落ち着いた雰囲気の街。日常生活に必要な施設も揃っており、自然や観光も楽しみながら穏やかに暮らせる」（30代女性／秋田県）、「落ち着いた雰囲気で魅力的なだから」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：京都市／142票京都市は京都府の府庁所在地であり、日本の古都として世界的に知られています。清水寺や金閣寺など、17の世界遺産を含む数多くの寺社仏閣や歴史的建造物が残る、日本の文化と歴史の中心地です。都市機能が充実している一方で、鴨川や嵐山など、四季折々の美しい自然景観も身近に。地下鉄やバス網が発達し、生活利便性も高いです。伝統とモダンが融合した独自の文化があり、落ち着いた雰囲気の中で質の高い生活を送れることが支持を集めています。
回答者からは「古き良き街並みの中で、暮らしたいから」（30代女性／愛知県）、「歴史・文化・緑・自然など『京都らしさ』が身近で、趣味・散歩・文化活動を楽しみたい人にはとても良い選択肢」（50代男性／神奈川県）、「世界遺産や歴史的な景観に囲まれながら、医療・交通インフラも充実していて、文化活動も盛んで、心豊かな老後を送れそうだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)