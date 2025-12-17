「デートですね」井ノ原快彦、「49歳のぬい活」ショットを公開！ 「尊すぎて無理……！？」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは12月15日、自身のInstagramを更新。「49歳のぬい活」ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】井ノ原快彦の「49歳のぬい活」ショット
ファンからは「可愛くて訳わからん」「デートですね」「ヲタクしてる！」「49歳でぬい活が似合っちゃう」「サテンちゃんになりたい」「尊すぎて無理……！？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「49歳でぬい活が似合っちゃう」井ノ原さんは「49歳のぬい活」とつづり、5枚の写真を投稿。東京都・下北沢にて“ぬい活 ”を楽しんだようです。ぬいぐるみの名前は「サテンちゃん」といい、井ノ原さんはサンタクロースの格好をしたサテンちゃんと一緒にケーキを食べたりしています。
鎌倉でも“ぬい活 ”11月29日の投稿では、神奈川県・鎌倉にて“ぬい活 ”をする様子を公開した井ノ原さん。ファンからは「サテンちゃんに向ける眼差しが優しすぎて…」「ほっこり仲良さそうで見てるこちらも幸せなります」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
