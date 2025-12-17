第98回アカデミー賞は16日(日本時間17日)、ノミネート候補「ショートリスト」を発表。国際長編映画賞部門とメイクアップ・ヘアスタイリング賞部門で「国宝」(李相日監督)が選出された。

ノミネートは来年1月22日に発表される。日本映画が国際長編映画賞部門受賞となれば、「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)以来4年ぶり、メイクアップ・ヘアスタイリング賞部門では初の快挙となる。

「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、横浜流星が共演で、11月には興行収入が173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）を超えて邦画実写で歴代1位になった。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。吉沢、横浜を始め、黒川想矢、越山敬達、田中泯、渡辺謙の役者陣が吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンにも話題沸騰。邦画実写としては22年ぶりの100億円を突破するなど、空前の社会現象となっている。