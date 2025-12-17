子どもの成長に母の体は追いつかず。いまだに“ゆらゆら”癖が止まらない！／わが家のネタ帳
子どもがいるから大変な毎日だけど、そのしんどさを癒してくれるのもまた子ども。子どもの些細な言動に笑ってしまったり、感動したり……そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。
【漫画】『わが家のネタ帳 コントすぎる姉弟の日常』を第1回から読む
イラストレーター・naoさんは2児の母。娘は、ときどき親よりも大人な発言をして「人生何周目？」と思わせることもある、家族思いのお姉ちゃん。お姉ちゃん大好きの弟は、好奇心旺盛で「なんで？」の感情を抱かせるプロ。『わが家のネタ帳 コントすぎる姉弟の日常』は、そんなふたりと家族のほっこりする日常を描きます。
けんかもするけど、思いやり・優しさ・愛情がたっぷりでとても仲良しなふたり。この姉弟からもらえるパワーは計り知れず！ 思わずnaoさん一家を「箱推し」したくなる、笑いが絶えないハッピーな日常をお届けします。
※本記事は『わが家のネタ帳 コントすぎる姉弟の日常』（nao/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
