70代で警備員の給料はどのくらい？仕事内容も解説

70代で警備員として働く場合の給料の目安と現実的な収入イメージ

70代で警備員として働く場合、現役世代と比較すると収入面での差はありますが、それでも働いた分だけきちんと報酬が得られる仕事として多くのシニアに選ばれています。給与水準は勤務日数や勤務時間、勤務先の警備会社の規模や業務内容によって異なりますが、平均的な数字を見ておくことで、自分の収入の見通しが立てやすくなるでしょう。

表1

年齢層 月収（男性） 年収（男性） 月収（女性） 年収（女性） 70歳以上 約20万7千円 約252万円 約18万5千円 約226万円

表1のように、70歳を超えても月に20万円前後、年収で250万円前後を得ている方が多く存在しているという点は注目に値します。

定年後の生活の補助や趣味の費用、家計の足しとしては十分な金額であり、社会と関わりながら無理のない範囲で働き続けられるという点が大きな魅力といえます。勤務形態も週2～4日と柔軟であり、継続しやすい環境が整っていることもシニア層に支持される理由のひとつです。



70代でも無理なくこなせる警備員の仕事内容と勤務内容の実際

70代で警備員の仕事に就く場合には、若年層と同じような体力の要る現場よりも、身体への負担が少ない業務を中心に担当することが一般的です。たとえば、屋内施設での出入り管理や巡回業務などは、長時間の立ち仕事ではあるものの、気候の影響を受けにくく比較的安定した環境での業務が多いため、無理なく取り組むことが可能です。

また、駐車場や商業施設周辺などで行われる比較的落ち着いた交通誘導業務も、70代の方々が多く活躍している分野のひとつです。こうした現場では、車両や歩行者の通行が激しくない時間帯に勤務することで、過度な緊張や体力消耗を避けることができ、長期的に働きやすくなっています。

警備業務の中には、単に立っているだけではなく、周囲への丁寧な声かけや、非常時に備えた判断力が求められる場面もあります。70代ならではの落ち着いた対応や豊富な社会経験が現場で活かされることも多く、若い世代にはない信頼感で、利用者や従業員から感謝されることも少なくありません。



70代が安心して警備員として働くために必要な工夫と心構え

70代から警備員として働き始めるにあたり、無理なく長く続けていくためには、自分自身の健康状態や生活リズムをよく理解し、無理のない勤務シフトを組むことが非常に重要です。たとえば、朝早くから夜遅くまでの長時間シフトや、連日連続での勤務などは、体に過度な負担を与える可能性があるため、避けたほうがよいでしょう。

週2～3日の短時間勤務や、午前中だけ、あるいは午後から数時間だけといった短時間勤務が可能な警備現場も多く存在します。特に、マンションや小規模ビルの出入り管理業務、商業施設での監視業務などは、比較的作業がシンプルであり、慣れれば一人でも対応できるため、70代の方が継続しやすい業務内容として人気があります。

また、勤務中の水分補給や休憩の確保、無理のないスケジュール管理を徹底することで、体調を崩すリスクを減らすことができ、安全に働き続けることができます。年齢を重ねたからこそ、自分の体との対話を大切にしながら、健康第一で働ける環境を整える意識が大切です。



70代で警備員として働くことの社会的・精神的な価値

警備員の仕事は、年齢を問わず多くの人々にとって「社会とつながり続ける手段」としての価値を持ちます。特に70代では、退職や子育ての一区切りを終えたあと、再び社会の中で役割を持ちたいと感じる方が増えており、警備業務はそのニーズに合致した仕事です。

日々の業務を通じて地域の安全や秩序を守るという意識を持つことで、働くことそのものに対して責任感や誇りを持てるようになります。また、日常的に外に出て人と接することで、精神的な刺激が生まれ、生活全体の活力が高まるというメリットもあります。

警備員として働くことで、生活費の一部を自分でまかなえるという経済的な自立に加え、「まだ自分は社会の一員として必要とされている」という実感を得ることができ、心の張りや生きがいにもつながっていくのです。



まとめ

70代で警備員として働く場合、月収はおよそ20万円前後、年収で約250万円前後が目安となります。勤務日数やシフトによって調整が可能で、身体的負担の少ない業務を選べば、無理なく安定した収入を得ることができます。仕事内容も施設警備や駐車場での誘導業務など、落ち着いた環境の中での業務が多く、年齢を重ねた方でも安心して続けられる内容です。

また、働くことによる社会参加や生活リズムの維持、精神的な充実感も得られることから、70代での警備業務は「生活の一部」として非常に理にかなった選択肢といえるでしょう。自分のペースで働ける環境を見つけ、これからも前向きに社会とつながり続ける一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー