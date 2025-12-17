【ばけばけ 第59話あらすじ】トキ＆ヘブン、怪談語りの興奮冷めず 再び約束とりつける
【モデルプレス＝2025/12/17】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第59話が、12月18日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談語りから一夜明けた。2人ともまだまだ話したりない、聞き足りない。ヘブンは学校を休むと言い出すほど。また夜に怪談を話す約束をとりつけ、2人はそれぞれ仕事に取り掛かる。
中学校では錦織（吉沢亮）が正木（日高由起刀）からヘブンが怪談に関心があると聞かされる。錦織はトキに協力を依頼しようと思うが、それはヘブンの帰国を早めることだと気づいてしまう。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
