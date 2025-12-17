女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第58話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第58話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は松野トキ（郄石あかり）の怪談好きを知り、興奮。期待の眼差しを向けるヘブンに、トキは「鳥取の布団」を語り始める…という展開。

とある宿屋で、客が布団に入ると「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」と布団から声がする。

ある鳥取の寒い寒い雪の降る田舎町に、貧しく幼い兄弟が2人だけで暮らしていた。「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」。ボロ家には家具も畳もなく、手元に、たった一枚の布団。2人が、その一枚の布団に体を寄せ合い、くるまっちょると「家賃を払え。払えねえならもらっていくぞ」と家の大家が、2人から布団を取り上げ「出てけ」と吹き荒ぶ雪の中に兄弟を追い出した。「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」。そう言いながら、2人は凍え、死んでしまった。

宿屋のしゃべる布団は、その大家が売った兄弟のものだった。かわいそうに思った宿屋の主人が、寺でお経をあげてもらうとようやく、布団はしゃべらなくなったそうでございます。

ヘブンは半分も分からなかったものの「オモシロイ」。もう一度、お願いした。

2回目を聞き終えると、ヘブンは「カナシイ、トテモカナシイ。デモ、アニ、オトウト、ズットイッショ。ヨカッタ」「スバラシ、アリガトウ」「モウイッペン、ネガイマス」――。思わぬ怪談の理解者が現れ、帰り道、トキはスキップした。

トキの怪談語りは計約3分10秒。SNS上には「語り手おトキちゃん爆誕！上手だなぁ。ヘブンさんも真剣」「声がいい」「怪談師しじみデビュー」「声色を使い分けるのはほぼ落語」「『鳥取の布団』が銀二郎の声で再生されて沁みた（第11話・10月13日）」「新規オタの食いつきのよさにテンションが上がる古参」「スキップ週が効果的に作用」「ヘブン先生の“そげそげ”が聞けて満足。怪談を通じて、グッと距離が縮まった2人が素敵」などの声が続出。反響を呼んだ。