タレントの川崎麻世が15日、自身のアメブロを更新。格闘技イベント『Breaking Down18』に実況者として参加したことを明かした。

12月14日に行われた『Breaking Down18』の試合に、実況者として出席した川崎は「大好きな格闘技。昨日はブレイキングダウン18の、念願の初実況席のお話を頂きワクワクでした。いや〜テンション上がる」と心境を述べ、数々の選手との2ショットを公開した。

続けて「妻も大の格闘技ファンで、ずっとテンション上がりっぱなしでした。後半戦は客席で妻と観戦しました。RIZINやブレイキングダウン観戦はいつも妻と一緒です」と妻の花音さんも観戦したことを明かし、夫婦ショットを披露した。

最後に「全24試合最高でした。溝口COO今回も素敵なお誘いありがとうございました。182cmの俺が小さく見える」と、起業家でBreaking Downの最高執行責任者を務める溝口勇児に感謝の言葉を述べつつ、2ショットを添えてブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「良い思い出になりましたね」「夢が叶って良かったね」「ご夫婦で格闘技観戦も素敵ですね」などのコメントが寄せられている。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」