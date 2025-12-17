女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第58回が放送され、主人公・松野トキが英語教師レフカダ・ヘブンに初めて怪談を語る姿が描かれた。制作サイドからは郄石に敢えて「怪談は練習しないで」と意外な指示。また、この日怪談「鳥取の布団」はヒロインオーディションの最終選考で一度演じていたことも判明。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に、SNS上で話題を呼んだ怪談シーンの舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第58回は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は松野トキ（郄石あかり）の怪談好きを知り、興奮。期待の眼差しを向けるヘブンに、トキは「鳥取の布団」を語り始める…という展開。

とある宿屋で、客が布団に入ると「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」と布団から声がする。

ある鳥取の寒い寒い雪の降る田舎町に、貧しく幼い兄弟が2人だけで暮らしていた。「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」。ボロ家には家具も畳もなく、手元に、たった一枚の布団。2人が、その一枚の布団に体を寄せ合い、くるまっちょると「家賃を払え。払えねえならもらっていくぞ」と家の大家が、2人から布団を取り上げ「出てけ」と吹き荒ぶ雪の中に兄弟を追い出した。「兄さん寒かろう」「おまえも寒かろう」。そう言いながら、2人は凍え、死んでしまった。

宿屋のしゃべる布団は、その大家が売った兄弟のものだった。かわいそうに思った宿屋の主人が、寺でお経をあげてもらうとようやく、布団はしゃべらなくなったそうでございます。

怪談指導を務めるのは、講談師の玉田玉秀斎。怪談部分の台本チェックなどを担っているが、橋爪CPは「実は玉秀斎先生には、郄石さんへの実技指導をお願いしていません。というのも、トキは怪談噺のプロではないですから、郄石さんが練習を積み重ねて玉秀斎先生のようにうまくなったら、情緒がなくなってしまいます。トキとヘブンにとって、怪談はあくまでコミュニケーションツール。英語ができないトキが、どうやって日本語で、気持ちでヘブンに怪談を伝えるのか。なので、玉秀斎先生に怪談を披露していただいたのは一度きりで、郄石さんに本物の芸はどういうものかを体感していただきました。あとは基本的に、郄石さんが普段誰かにしゃべるように怪談も話してください、逆に怪談の練習はしないでください、とお願いしました」と明かした。

さらに「ロウソクの炎は結構揺らめくので、画面がチカチカして見にくくなってしまうんです。そうならないように、何種類かのロウソクを試したり、風量をテストしたりして、ちょうどいい揺らめきにたどり着きました」とこだわり、2人だけの濃密な空間を整えた。

実は「鳥取の布団」のシーンはヒロインオーディション、ヘブン役オーディションの最終選考で課題となっていた。

「相手役はそれぞれ別の役者さんを見立ててですが、郄石さんは語る側、トミーさんは聞く側の演技に挑んでいます。第12週の撮影に入る時、郄石さんとトミーさんとも“いよいよ2人で初めてやる日が来るね”という話になりました。もちろん、お二人ともオーディションで見事だったんですが、その“よかった者同士”の『鳥取の布団』は相乗効果でさらに素晴らしく、感慨深いものがありました」

「初めましての相手と初見の台本で演じるオーディションとは、2人の関係性が全く違います。トキとヘブンとして生きる時間を半年以上積み重ねてきたわけですから。『鳥取の布団』のシーンは、トキが一方的に語っているように見えて、ヘブンの反応を感じながら話し方のトーンを変えている。言葉はなくても、日本語は完全に通じなくても、会話のキャッチボールをしているような場面で、もちろん、そういうシーンになってほしいと台本を設計しているわけですが、それが目の前で100％、120％の域に達して繰り広げられると、想像以上の感動が生まれました」