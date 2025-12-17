¡Ú18Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û²øÃÌ¤¬Ê¹¤Â¤ê¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡¢¶Ó¿¥¤Ï¥È¥¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè59²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î²øÃÌ¸ì¤ê¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¥Ø¥Ö¥ó¤Ï³Ø¹»¤òµÙ¤à¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Û¤É¡£¤Þ¤¿Ìë¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤¹ÌóÂ«¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¡¢Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¥È¥¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Îµ¢¹ñ¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£