高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「カイダン、ネガイマス。」の第59回が12月18日に放送予定です。

【写真】怪談が気にいったヘブンは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下12月18日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の怪談語りから一夜明けた。

二人ともまだまだ話したりない、聞き足りない！ヘブンは学校を休むと言い出すほど。

また夜に怪談を話す約束をとりつけ、二人はそれぞれ仕事に取り掛かる。

中学校では錦織（吉沢亮さん）が正木（日高由起刀さん）からヘブンが怪談に関心があると聞かされていた。

錦織はトキに協力を依頼しようと思うが、それはヘブンの帰国を早めることだと気づいてしまう。