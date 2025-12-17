＜お酒の場、迷惑です！＞酔って嘔吐・脱糞「飲み方がヒドいです」別に強制じゃないし【第3話まんが】
私（レイナ、35歳）には独身の頃から通っているバーがあります。友人のマコ（35歳）に紹介されたバーで、飲み仲間は10人ほど。10年くらいの付き合いになります。私が久しぶりにバーへ行くと、マコやツトムさん（40代）、ジュンさん（39歳）がいました。今回はジュンさんの奥さん（アキ、36歳）も一緒です。しかし奥さんは何度もジュンさんの飲酒量を制限し、場の空気を悪くするほど声を荒げます。私が奥さんの様子にイラ立って愚痴ると、奥さん本人に聞こえてしまいました。
愚痴が聞こえた奥さんは、「この会飲み方がちょっとひどいと思います」と言ってきました。
参加させたくないなら、夫婦で話し合って参加しなければいいだけの話です。奥さんがついてきて横に張り付いて管理するのはどうかと思います。
奥さんはマスターに何かを頼んだようでした。聞くと、ジュンさんの水割りを薄めてほしいとのこと……。そこまで管理するの？ と私はドン引きしてしまいました。
ただ、ジュンさんは意外にも家に帰ると毎回倒れているとのこと。嘔吐や脱糞も……と聞くと、そこは少し奥さんに同情しました。
マスターから話を聞き出していると、盛り上がる声が聞こえます。どうやら、ボードゲームを始めたようです。私は微笑ましく見ていましたが、また奥さんの金切り声が聞こえました。せっかくの楽しい飲みの場をぶち壊すのは、本気でやめてほしいです。
奥さんは私たちの会話に真っ向から反論してきました。
「学生ノリの飲み方はやめた方がいい」と指摘され、私も言い返します。
しかし実はジュンさんが帰宅後に倒れたり、嘔吐したりすると聞き、私は少し奥さんに同情しました。
それでも場の雰囲気を乱し続ける奥さんの言動には我慢できず、私はついにジュンさん夫婦に直接注意したのです。
夫婦の問題を公の場に持ち込まないでほしいし、もう参加してほしくないと思わずにはいられませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
