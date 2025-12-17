日本女子プロゴルフ協会は16日、JLPGAアワード2025を開催し、竹田麗央選手が敢闘賞を受賞しました。

24年の賞金女王に輝いた竹田選手は今季、米ツアーに挑戦。3月に行われたブルーベイLPGAでアメリカツアー初優勝をつかみました。また、全米女子オープンでは2位タイ、山下美夢有選手がメジャー初優勝を飾った全英オープンでは4位タイと充実した1年となりました。

竹田選手は「いままで経験できなかったことがたくさん経験できて、自分のゴルフの課題も見つかって、これから伸ばしていく部分も発見する1年だったので、濃い1年でした。1年通して楽しかったです」と話します。

「毎試合毎試合が初めての試合だったので初めての土地・国に行くので毎日が刺激的。いろんな経験が出来た。印象に残る1年でした」とし、参加できる試合には全て出場したという竹田選手。初の異国の地で迎える1年に「移動とかが大変で疲れがとれないまま試合に臨んだところがあるので、来年はスケジュールをみながらいいコンディションで試合にのぞめるようにしたい」と学びを口にしました。

来年に向け「今年いろんな経験をすることが出来たのでその経験を来年に生かしてもっと上位でプレーできるようにしたいです。メジャー大会で優勝したいというのは前からずっとあるので、今年はそれが達成できなかったんですけど。なかなか達成できるものでもないと思うのでそれに向けて自分に出来ることを続けていきたい」と意気込みました。