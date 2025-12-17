17日（水）は、日中は関東以外で雨や雪が降るでしょう。

＜17日（水）の天気＞

北海道では冬型の気圧配置が続き、日本海側で雪やふぶきになっています。上空には強い寒気が流れ込み、真冬の寒さになるでしょう。また、日本海から低気圧が近づくため、西日本の日本海側や北陸から雨が降り出す見込みです。大気の状態が不安定になるため、急な強い雨や落雷・突風に注意してください。

午後は東北や太平洋側にも雨の範囲が広がり、東北や北陸の内陸部では湿った雪になるでしょう。お帰りの時間帯には全国的に雨や雪になりますが、関東では北側の山々に雨雲がブロックされるため雨は降らないところがほとんどとなりそうです。ただ、夜は千葉や茨城など関東沿岸部でにわか雨の可能性があります。お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌は真冬並みの寒さになる一方で、西日本では平年より高くなるところが多いでしょう。

札幌 -1℃（-2）

仙台 8℃（-2）

新潟 8℃（-2）

東京 13℃（＋1）

名古屋 12℃（-1）

大阪 15℃（＋2）

鳥取 11℃（-2）

高知 16℃（±0）

福岡 14℃（＋1）

鹿児島 20℃（＋2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

18日（木）・19日（金）は晴れるところが多いでしょう。20日（土）は下り坂で、21日（日）にかけて広く雨が降りそうです。くもりや雨でもかなり暖かく、来週前半にかけて気温の高い状態が続く見込みです。

■札幌〜名古屋18日（木）は天気が回復して、広く日差しが届くでしょう。北海道は19日（金）から再び天気が崩れ、週末は気温が高いので雨やみぞれになりそうです。なだれや路面状況の悪化に注意してください。そのほかでは19日（金）も晴れますが、20日（土）は東海から雨が降り出し、21日（日）にかけて広く雨が降る見込みです。季節外れの暖かい雨になりそうです。