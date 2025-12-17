『DREAM STAGE』最強ライバル・TORINNER、劇中韓国デビュー曲公開 岩瀬洋志、志賀李玖らが韓国語で歌唱
俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（2026年1月16日スタート、毎週金曜 後10：00※初回15分拡大）に登場するTORINNER（トリナー）の劇中の韓国デビュー曲「Top Tier」が配信開始された。同楽曲のMVは、17日午後6時に公開される。
【写真】実力派そろい！圧倒的オーラを放つTORINNER
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイとユウヤ。NAZEはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行なっていく。
TORINNERは、NAZEにとって最強のライバルグループであり、K-POP界で人気と実力を兼ね備えたライジングスターとして描かれる。韓国デビュー曲「Top Tier」が、きょう17日午前0時から配信スタートした。韓国語で歌い上げる歌詞には、グループ名の由来である「TOP」「RUN」「WINNER」が巧みに織り込まれ、エリートグループらしい洗練された世界観が表現されている。
また、クールで妖艶な5人の魅力輝くMVも、きょう17日午後6時からTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて公開することが決定。TORINNERとして初めてのMV撮影となった。メンバー全員が、各自の普段の活動とは異なる雰囲気を楽しみながら、終始和やかに撮影が進行した。撮影中は、リョウを演じる岩瀬洋志が率先して場を盛り上げ、ダンスパフォーマンスシーンでは、ヨヌを演じる最年長のHOJINや、メンバー公認のダンスリーダーであるアイク役の志賀李玖がアドバイスする場面もあり、グループとしての一体感がより一層深まっていった。
また、ＴＢＳ公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」や番組公式ＳＮＳでは、TORINNERの動画コンテンツも配信中。各ＳＮＳをフォローして、NAZEとともに彼らの活動も見守っていただきたい。
【写真】実力派そろい！圧倒的オーラを放つTORINNER
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
TORINNERは、NAZEにとって最強のライバルグループであり、K-POP界で人気と実力を兼ね備えたライジングスターとして描かれる。韓国デビュー曲「Top Tier」が、きょう17日午前0時から配信スタートした。韓国語で歌い上げる歌詞には、グループ名の由来である「TOP」「RUN」「WINNER」が巧みに織り込まれ、エリートグループらしい洗練された世界観が表現されている。
また、クールで妖艶な5人の魅力輝くMVも、きょう17日午後6時からTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて公開することが決定。TORINNERとして初めてのMV撮影となった。メンバー全員が、各自の普段の活動とは異なる雰囲気を楽しみながら、終始和やかに撮影が進行した。撮影中は、リョウを演じる岩瀬洋志が率先して場を盛り上げ、ダンスパフォーマンスシーンでは、ヨヌを演じる最年長のHOJINや、メンバー公認のダンスリーダーであるアイク役の志賀李玖がアドバイスする場面もあり、グループとしての一体感がより一層深まっていった。
また、ＴＢＳ公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」や番組公式ＳＮＳでは、TORINNERの動画コンテンツも配信中。各ＳＮＳをフォローして、NAZEとともに彼らの活動も見守っていただきたい。