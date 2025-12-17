春咲暖、2026年にアーティストデビュー決定！2月13日1st SG「リミナル」リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

学園アイドルマスター・秦谷美鈴（はたやみすず）役などでも人気沸騰中の声優・春咲暖（はるさきのん）が、来年2月にアーティストデビューすることが発表された。

自身の誕生日である2月13日(金)にソロとして初となるシングル「リミナル」のリリースが決定。このシングルには、2025年8月に開催された春咲暖の単独イベント「夏のうたたねまつり」で初披露され話題となった曲「リミナル」の他に、「Awaking Step」、「GATCHA」などを収録。

また、12月20日(土)23:59までにオンラインサイト「ROCKET EXPRESS」でCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「オリジナルコースター」（2枚セット）が付いてくる特典も。

2月11日(水・祝)には春咲暖×陽高真白ツーマンライブの開催も決定している。今後の活躍から目が離せない。

＜春咲暖 コメント＞

「この度、ずっと夢見ていたソロでのアーティスト活動を開始させていただくことになりました！感謝の気持ちと嬉しさで踊り出しそうな反面、実感が湧いておらず夢なのではないか…？という疑念も抱いています！笑

ただ、これが夢でも夢じゃなくても春咲暖として色とりどりの音を奏で、踊り、表現していけることがとても幸せで楽しみです。どんな時でも真摯に応援してくださる皆さんとたくさんの夢の花を咲かせられるように頑張ります。よろしくお願いいたします！」

●リリース情報

春咲暖1st Single

「リミナル」

2026年2月13日発売



価格：￥2,500（税込）

品番：SLRL-10174

＜CD＞

1. リミナル

2. Awaking Step

3. GATCHA

4. リミナル -Instrumental-

5. Awaking Step -Instrumental-

6. GATCHA -Instrumental-

早期予約特典（受付期間：12/16〜12/21）

・「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm）

SMA VOICE限定特典：オリジナルコースター（2枚セット）

「リミナル」予約・購入はコチラから

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660029

【SMA VIOCE会員限定「オリジナルコースター」特典付き】はコチラから

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2983660029_fc

オフィシャルファンクラブ・SMA VOICE入会はコチラから

http://smavoice.jp

＜春咲暖（はるさきのん）プロフィール＞



2000年2月13日生まれ、秋田県出身。趣味はお散歩、寝ること。特技はダンス、新体操。2015年 ソニー・ミュージックアーティスツ主催アニメオーディション「第4回アニストテレス」にてグランプリを受賞。2017年5月、アニメ大好き女子ユニット『A応P』の候補生ユニット「A応P ZERO」のメンバーに選出され、活動を開始。2018年3月、候補生の期間を経て、『A応P』正規メンバーに昇格（赤担当）。TVアニメ 『フライングベイビーズ』 なつ役、ゲーム 「学園アイドルマスター」 秦谷美鈴役、舞台 『アサルトリリィ・御台場女学校編』 藤田槿役、その他。文化放送・QloveRにて自身の冠ラジオ番組 「春咲暖ののんたいとる」 放送中。また、OPEN REC番組 「春咲暖と陽高真白のおうちとれーにんぐっ！」 配信中。

